María Trigo 15 JUN 2026 - 14:07h.

Está libre tras haber terminado contrato con el Ibiza y ya tiene experiencia en Primera RFEF

Ander Herrera ya tiene pactada su vuelta al Zaragoza con Lalo Arantegui e Ibai Gómez y solo falta la última aprobación

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Tiago Bebé pasó un breve periodo de tiempo en el Real Zaragoza. Fueron seis meses en la temporada 22/23, pero sus disparos aún se recuerdan. En este periplo que va a comenzar el club aragonés en Primera RFEF, el jugador de Cabo Verde es un experto. En esa categoría ha jugado las últimas temporada. De hecho, acaba de terminar contrato con el Ibiza y no ha dudado en ofrecerse para volver a jugar en el Real Zaragoza. Un mensaje claro y directo por si lo lee Lalo Arantegui, director deportivo de la entidad.

Lo ha hecho en una entrevista en El Periódico de Aragón, donde ha revelado sus sentimientos: "Le tengo mucho cariño a ese club. Me encantó jugar ahí y le guardo un gran respeto porque me trataron súper bien. Fueron seis meses que, sinceramente, me supieron a poco. Siempre he querido volver y el segundo año, cuando acababa mi cesión, no me dejaron. No pude volver al año siguiente porque, aunque el director deportivo me quería, el entrenador que estaba (Julio Velázquez) no, así que me quedé con las ganas de darle un poco más al Zaragoza porque sentía que podía hacerlo y que la ciudad quería que me quedara. De hecho, creo que todavía quiere porque siempre que voy a Zaragoza la gente se acuerda de mí. No sé si habrá posibilidad pero creo que no es tarde para volver. Necesito volver".

Ese "necesito volver" de Bebé contrata con la realidad, que no es otra que está a la de reconocer que nadie del club lo ha llamado y que está abierto a cualquier cosa en este mercado de fichajes: "No, de momento no tengo nada. Estoy libre y estoy viendo por dónde voy y analizando qué es lo más favorable o mejor para mí, pero no lo pensaría mucho si surgiera la opción del Zaragoza. Es un sitio al que me gustaría volver para terminar lo que empecé".

"Me abro a todo, la verdad, pero todavía estoy esperando. No tengo contrato, estoy esperando a que me hablen los equipos y la dirección deportiva y después analizaré quién me quiere de verdad para seguir adelante", ha añadido Bebé al respecto..