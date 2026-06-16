Celia Pérez 16 JUN 2026 - 18:24h.

El futbolista cuenta con un buen cartel tras su año en el Getafe

Ander Herrera ya tiene pactada su vuelta al Zaragoza con Lalo Arantegui e Ibai Gómez y solo falta la última aprobación

Compartir







El Real Zaragoza afronta un mercado de fichajes de verano bastante movido. Con el descenso del equipo a Primera RFEF, Lalo Arantegui, junto con Ibai Gómez ya al mando del conjunto blanquillo, se encuentra metido de lleno en el diseño de una plantilla de garantías con la que afrontar el descenso a Primera RFEF. En ella espera contar con la vuelta de Ander Herrera, que parece estar casi cerrada, pero también se mira con lupa operaciones de salida como es el caso de Adrián Liso y que se está convirtiendo en uno de los grandes culebrones del verano.

Tras su buen año cedido en el Getafe, el cuadro de José Bordalás desea contar con él, pero no por el precio que quedó estipulado en su opción de compra y todo eso ha conllevado a que el jugador también esté en el escaparate con el interés de un buen número de equipos. Con contrato hasta 2029, el deseo del Real Zaragoza es venderlo en este mercado de verano a cambio de tres millones de euros, pero la dificultad de conseguirlo le lleva tener en cuenta una cesión con opción de compra obligatoria.

En este escenario, según cuenta El Periódico de Aragón, en la dirección deportiva cuentan en estos momentos con dos ofertas formales, una de un club de Países Bajos y otra de Bélgica, aunque se complican un poco porque el futbolista prefiere España o Italia. En LALIGA, además del Getafe, el Sevilla también está muy interesado en él, al igual que Levante y Rayo Vallecano, mientras que en Italia, el Genoa y el Torino están en la puja, lo mismo que el Olympiacos.

A pesar de que ha perdido protagonismo en el esquema azulón a final de temporada, lo cierto es que Adrián fue clave para José Bordalás durante un buen tramo de la temporada y eso le lleva a tener un buen cartel para encontrar un destino lejos de la entidad blanquilla.