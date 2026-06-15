El Zaragoza plantea el precio de salida para Adrián Liso

Álvaro Borrego 15 JUN 2026 - 14:08h.

El Zaragoza estaría solicitando alrededor de 3 millones, además de guardarse un porcentaje importante sobre los derechos del jugador, aunque siga vigente la intención de rebajar esas pretensiones

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El Sevilla FC es uno de los clubes interesados en hacerse con los servicios de Adrián Liso, que saldrá este verano del Real Zaragoza una vez ha concluido el periodo del que disponía el Getafe para ejecutar su opción de compra. Con el descenso a la tercera categoría del fútbol español el conjunto maño sabe que debe flexibilizar su postura ante la más que segura venta del jugador, aunque la subasta pública por atacante, que despierta interés en varios clubes de primera división, hace que los aragoneses pretendan tener cierta fuerza en la negociación.

Según publican los compañeros de Sport Aragón el Real Zaragoza mantiene una postura firme respecto a las condiciones de salida. La venta de Adrián Liso podría moverse alrededor de los tres millones de euros por el 50% de los derechos del futbolista, cifra que los maños consideran adecuada para desprenderse de uno de sus mayores talentos y que son similares a las que se acordaron hace un año con el Getafe. La intención del conjunto blanquillo pasa por flexibilizar el porcentaje de una futura venta, aunque sin renunciar a una contraprestación económica que consideren ajustada a los parámetros del jugador.

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Sin embargo, nadie pasa por alto la tesitura del Real Zaragoza y los clubes intentarán rebajar todavía más las pretensiones del conjunto maño. Si el Getafe no ha ejecutado la compra por ese importe, los otros clubes no querrán caer en la misma 'trampa'. Todo ello unido al deseo del jugador, que en contextos como este suele tener la sartén por el mango, por más que Lalo Arantegui, director deportivo, asegurase que no regalaría a ningún futbolista pese a estar en Primera Federación.

Con el Getafe CF intentando rebajar el precio pactado en su cesión, el canterano regresa a la disciplina blanquilla y cuenta con muchos pretendientes en el mercado, aunque todavía sin ofertas en firme. Durante estos días ha sido vinculado también a clubes como el Mallorca o el Rayo Vallecano. El deseo en Nervión es firme y se avanza con firmeza. Fuentes cercanas al futbolista también reconocen a ElDesmarque que es una de las opciones que mejor se valoran. Sin lugar a dudas la entidad del Sevilla FC debería ser suficiente atractivo para el futbolista... pero la economía seguirá marcando la hoja de ruta.