Pablo Sánchez 18 JUN 2026 - 17:53h.

Las dos cantidades que maneja Lalo Arantegui para conseguir el fichaje de Diego Fuoli por el Real Zaragoza

El director deportivo analiza la situación del vestuario

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El Real Zaragoza sigue avanzando en la confección del nuevo proyecto para la próxima temporada. Hace unos días, Lalo Arantegui compareció en rueda de prensa para desgranar detalles del nuevo curso en cuanto a la plantilla se refiere. Este jueves, el club presentó a tres de las nuevas caras, como son Jaume Jardí, Anartz Peña y Raúl Pereira, tres jugadores que desembarcan en el club blanquillo con el reto de ayudar a volver cuanto antes a LALIGA HYPERMOTION.

Ellos, además de otros que el club ya ha anunciado, no serán los únicos en llegar. Uno de los nombres que sobrevuela el Ibercaja Estadio en los últimos días es el de Ander Herrera. El mediocentro podría regresar a casa y el club ya trabaja en ello. Tras quedar desvinculado de Boca Juniors, su vuelta a la capital aragonesa gana peso. Tanto Lalo como Ibai Gómez así lo desean y solo falta la última aprobación.

Este jueves, en rueda de prensa, Lalo desveló cómo marchan las negociaciones sobre Ander Herrera. "Es la misma evolución. Está en el punto que queremos que esté. No puedo contar mucho. quedan muchos días para el inicio de pretemporada. Lo que tengamos que hacer llevará su proceso".

Adrián Liso, salidas y más fichajes

Sobre la salida de Adrián Liso, Lalo Arantegui asegura que el mercado está tranquilo. "Que se interesen, sí. Que nos llaman clubes que tratan de informarse por las condiciones para la salida, pero las condiciones no serán como creen que van a ser. Tenemos que vender los jugadores en las condiciones que quiere el Zaragoza".

Más fichajes: "No creo que en estos días incorporemos nada. El mercado está en un proceso bastante tranquilo. Es verdad que nosotros tenemos marcados los nombres y apellidos para cada posición y esperaremos para lo que haga falta. El día uno de pretemporada me gustaría que el 80 por ciento de la plantilla estuviera preparada para el míster".