Javi Rayo 26 JUN 2026 - 10:03h.

El presidente del Athletic habla sin tapujos de la situación económica del club

Unai Simón defiende a Álex Remiro y se pone en su lugar: "Me molestaría"

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Lejos de lo protocolarias que son las ruedas de prensa -más aún si eres presidente de un equipo de fútbol- Jon Uriarte ha hablado alto y claro en el podcast de negocios Itnig. El presidente del Athletic ha verbalizado una realidad que sufren muchos clubes españoles, lo tocada que puede quedar una economía si no se consigue la clasificación para jugar en Europa. Uriarte avisa: si el Athletic no consigue clasificarse tampoco la próxima temporada, puede acabar llegando una venta dolorosa para sanear las cuentas.

Jon Uriarte: "Si la situación se prolonga, tenemos un problema serio"

"Este año vamos a dar beneficio, y el año que viene que no estamos clasificados para Europa vamos a dar pérdidas. Supón que no nos clasificamos para Europa en no sé cuántos años, ¿cómo arreglas eso? Tienes que generar ingresos como sea, o bajar gastos. La forma de generar un gran impacto que te afecte a ambas es vendiendo un jugador bueno. Ahí generas ingresos fuertes y te libras de una ficha fuerte, bajas gastos muchísimo. Tienes ahí un reto y un problema impresionante", explica el presidente del Athletic.

El presidente del Athletic alaba el buen trabajo hecho por su dirección económica y deportiva: "Lo cogimos en pérdidas, lo hemos puesto en beneficios, pero este año no hemos sido capaces de clasificarnos para Europa y el año que viene vamos a tener pérdidas. Si esa situación se prolongara, tendríamos un problema serio ¿Qué pasa si no fuéramos capaces de vender un jugador bueno? Que los socios tendríamos que aportar dinero para solventar las pérdidas del club".

Basta con echar un vistazo a la tabla salarial del club para saber qué jugadores tendrían papeletas de ser traspasados de no conseguir la clasificación europea. Nico Williams tiene la ficha más alta con más de 20 millones brutos, le sigue su hermano Iñaki con más de 14 millones brutos, luego Aymeric Laporte que supera los 13 millones brutos y en cuarta posición un Unai Simón que supera los 10 'kilos'.