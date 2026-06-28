Álvaro Borrego 28 JUN 2026 - 12:46h.

El entrenador portugués señala sin dudarlo que aquella final de Europa League sería el partido que con más ganas cambiaría de su carrera

Los movimientos del Sevilla en la delantera

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Hace tres años, por más que parezca que ha pasado un mundo, el Sevilla FC volvía a tocar el cielo con las manos, alzando al de Budapest su séptima Europa League. De la mano de José Luis Mendilibar, el conjunto hispalense doblegaba a la Roma en la tanda de penaltis y cerraba de la mejor manera una temporada que sería complicada durante casi todos los meses, hasta que llegó un señor de Zaldívar y empezaron a darse los clásicos milagros europeos en clave sevillista. En la capital de Hungría se produjo el mayor desplazamiento a una final de sevillistas que se recuerda, con las nuevas generaciones viviendo lo que le habían contado, y aunque eran inferiores en número a los romanos, el Puskas Arena se convirtió en una suerte de Ramón Sánchez-Pizjuán. Dybala adelantó a los de José Mourinho antes del descanso, pero el Sevilla empató con un gol de Mancini en propia puerta tras centro de Jesús Navas y hostigamiento de En-Nesyri.

El Sevilla celebró la UEFA Europa League como se merecía el hito, pero prácticamente desde el día siguiente llegaron los problemas. Se deslizó que Monchi quería marcharse, como así fue, la renovación de Mendilibar costó, llegó un Víctor Orta que no creía en el vasco y se abrió un cisma en la entidad del que han desembocado todos los problemas. Y tres años más tardes la entidad sigue con presupuestos negativos, coqueteando con el descenso, a las puertas de una venta que sigue sin resolverse y un futuro todavía menos halagüeño.

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La derrota que más dolió a Mourinho

Fueron aquellos los últimos resquicios de un Sevilla campeón. Un club capaz de 'desesperar' a varios de los mejores futbolistas, clubes y entrenadores del mundo, hasta el punto de ser capaz de marcar la carrera de algunos de ellos. Un claro ejemplo es el de José Mourinho,

Tres años después el entrenador ha concedido una entrevista a un podcast llamado 'Beast Mode On', donde fue cuestionado sobre qué partido cambiaría de su carrera. Y Mourinho no lo dudó un segundo: "El Roma - Sevilla con un árbitro diferente". Una historia que viene de lejos, dado que Mourinho no dejó indiferente a nadie aquella noche. El inglés Anthony Taylor fue el colegiado de aquel choque. El ahora entrenador del Real Madrid, desquiciado por la derrota, esperó al colegiado en el aparcamiento del Puskas Arena y le gritó "¡eres una puta vergüenza, eres una puta vergüenza!". El técnico portugués fue sancionado con cuatro partidos por aquel incidente y llegó a afirmar que "el árbitro parecía español".

Una derrota de las que marcan, como así lo recordó también en su día Paulo Dybala: "La derrota en la final contra el Sevilla me mató. Me sentí destrozado. La más dolorosa de todas. Solo quería volver a casa y no volver a salir", llegó a reconocer en una entrevista hace un par de años.