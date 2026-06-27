Racing y Sevilla, con posturas lejanas por Peque

Álvaro Borrego 27 JUN 2026 - 14:28h.

Los racinguistas solicitan su cesión y abonando solo parte de la ficha, algo que por el momento ni se acepta ni se contempla en el Sevilla FC

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El Sevilla FC necesita de manera imperiosa concretar alguna venta que les permita reducir las pérdidas del ejercicio actual y aunque prácticamente la totalidad de la plantilla sea transferible en ningún caso de malvenderá o se dejarán salir futbolistas muy por debajo de su precio de mercado. Es precisamente esa una de las reticencias que frenan por el momento la salida de Peque Fernández, uno de los objetivos del Racing de Santander en su regreso a Primera División, aunque por el momento las posturas están bien lejos de alcanzar un acuerdo.

Mientras tanto, el Racing de Santander está tratando de conformar un equipo que sea capaz de mantener la categoría en su regreso a la máxima categoría 14 años después. El equipo cántabro está tirando de viejos conocidos, como el exbético Sergio Canales que va a regresar al equipo en el que se formó.

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El Sevilla pagó cuatro millones hace dos años para incorporarle tras ‘salirse’ en LALIGA HYPERMOTION. En Nervión no ha rendido y se vería bien una salida, y en Santander estarían encantados de ‘repescarle’. Pero hay un problema, el dinero, y así reconocía hace unas semanas el presidente racinguista Manuel Higuera. “Estuvimos hablando José Alberto (entrenador) y yo con Peque. Él es uno de los nuestros, pero lo vendimos por cuatro millones de euros al Sevilla y, claro, ahora no te lo van a dar gratis. Es realmente complicado”, explicaba en palabras a la Cadena SER. “Vamos a tener un equipazo, los futbolistas quieren venir al Racing”, concluía.

Y como informan hoy sábado los compañeros del Diario As, el Racing de Santander no solo no quiere pagar un nuevo traspaso, sino que por el momento su propuesta se limita a una cesión y abonar solamente una parte de la ficha del futbolista. Una operación que ni siquiera liberaría todo el sueldo que el atacante catalán tiene en el Sevilla FC.

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Como era de esperar, el conjunto hispalense no cerrará ninguna operación así ni en términos parecidos. Ahora mismo, la pretensión del Sevilla FC pasa por encontrar algún traspaso para Peque y en caso de aceptar un préstamo los nervionenses intentarían al menos que el club receptor pague todo su salario.