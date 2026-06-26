Oferta insuficiente del Venezia por Akor Adams

Pepe Jiménez Sevilla, 26 JUN 2026 - 09:43h.

El Sevilla aumenta sus pretensiones tras su notable final de temporada

Akor Adams no está por la labor de marcharse: "Estoy feliz en el Sevilla y tengo contrato"

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Si hace unos meses, antes de la Copa de África, alguien hubiese señalado a Akor Adams como uno de los principales atractivos del mercado de fichajes del Sevilla, muchos le habrían señalado por loco, pero el atacante nigeriano, tras un notable final de temporada, se ha ganado el interés de muchos clubes en Europa y, de momento, una primera oferta insuficiente llegada desde Italia.

Porque este pasado miércoles, el periodista italiano William Lasalandra hablaba de un acuerdo entre el Venezia y Akor Adams para marcharse a la Serie A y ha sido este jueves cuando el diario AS ha confirmado las negociaciones.

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Según cuenta el citado medio, el Venezia también habría contactado con el Sevilla e incluso habría realizado una oferta superior a los diez millones de euros, una cifra que, de momento, parece insuficiente en el Sánchez-Pizjuán.

En Nervión necesitarían una cantidad cercana a los 20 millones de euros antes del 30 de junio -con Akor Adams no todo son plusvalías- para maquillar las pérdidas del curso, por lo que la cifra ofrecida por los italianos está lejos de lo solicitado.

Además de ello, en el Sevilla creen que Akor Adams cuenta con varios pretendientes más y aunque la necesidad económica -y las peticiones de García Plaza- aprietan, la dirección deportiva no quiere tomar riesgo alguno con ninguna venta.

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El aprendizaje de Juanlu Sánchez con Akor Adams

Lo que sí parece evidente, tras el mal año recién finalizado, es que el Sevilla no regalará a nadie, pero tampoco se cerrará por ninguno de sus jugadores.

Los ofrecimientos -oferta sí, oferta no- del Nápoles el pasado año fueron rechazados en multitud de ocasiones y durante el curso se reconocía, con boca pequeña, que Antonio Cordón pudo ser demasiado exigente en sus peticiones.

En el club no piensan regalar a nadie, pero tampoco ocultan que, siempre que llegue una cantidad decente, están abiertos a negociar por cualquiera de sus jugadores.