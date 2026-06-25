Pepe Jiménez Sevilla, 25 JUN 2026 - 18:40h.

La renovación de Alexis Sánchez tampoco parece inmediata

El último detalle de sevillismo de Vlachodimos

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Tras un pequeño tirón de noticias como las llegadas de Guridi, Juan Iglesias y Sangante, todo parece estar más tranquilo alrededor del Sánchez-Pizjuán. O al menos eso parece, porque José Ignacio Navarro, junto a su equipo, no deja de trabajar para intentar confeccionar la mejor plantilla posible de cara al nuevo curso y en la misma podría estar, aunque no resulta nada sencillo, Odysseas Vlachodimos.

Porque decir que el guardameta quiere seguir, que el Sevilla quiere tenerle y que el Newcastle, de momento, no cede, no es decir nada nuevo. Sin embargo, sí es destacable destacar el trabajo que está haciendo José Ignacio Navarro -lleva en ello incluso antes del adiós de Antonio Cordón- por tener al portero aquí el próximo año.

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El encargado en materia de fichajes trabaja codo con codo con los agentes del futbolista, casi a diario, para intentar que el Newcastle, de una manera u otra, ceda en sus pretensiones. La tarea, como es sabido, no es ni mucho menos sencilla, pero el optimismo en el Sánchez-Pizjuán no se apaga y se cree que, con paciencia, podría cerrarse una operación altamente compleja.

Alexis Sánchez y su renovación, otro que no parece fácil

Otra de las operaciones que se está cociendo a fuego lento es la de la renovación de Alexis Sánchez. El atacante chileno finaliza contrato este próximo 30 de junio y aunque tiene ofertas para alejarse de Europa, estaría encantado con la posibilidad de seguir en Sevilla.

El problema, o los problemas, son económicos. Por un lado están los ofrecimientos recibidos en Sudamérica, donde la mayoría superan el rango impuesto por el Sevilla, y el segundo está, como bien ha explicado el diario AS, en su coste ante Hacienda.

Como explica el citado medio, tras vivir en España un año natural, tributaría casi el doble -como sucede con Vlachodimos- y eso, lógico, también pesa en la delicada situación económica del Sevilla.

Un lado u otro deberá ceder y José Ignacio Navarro, al menos así se transmite desde el Sánchez-Pizjuán, trabaja sin cesar para conseguir la luz verde.