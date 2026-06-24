Pepe Jiménez Sevilla, 24 JUN 2026 - 21:19h.

La presentación se realizó este miércoles

'Nervión, corazón de Sevilla'; por un Sánchez-Pizjuán lleno en todos los partidos

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El Sevilla FC ha presentado este miércoles el 'Premier Sevilla Sky Bar', una nueva propuesta en el Sánchez-Pizjuán que abrirá las puertas al público general en los próximos días. Con esta nueva apertura, la entidad desvela una nueva muestra de "la estrategia del club de hacer de las instalaciones de la entidad espacios de ocio y turismo en Sevilla".

Así lo ha presentado el Sevilla

"El Sevilla FC, de la mano del Grupo Premier, abrirá en los próximos días la que será la gran terraza de Nervión, con un ambiente exclusivo y una sofisticada coctelería de autor.

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El Sevilla FC, de la mano del Grupo Premier, pondrá a disposición del público en general un nuevo espacio de ocio en la parte más alta del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el 'Premier Sevilla Sky Bar'. Una espectacular propuesta que se preinaugura este miércoles con un pase privado para medios de comunicación y que abrirá sus puertas al público general en los próximos días.

Su apertura es una nueva muestra de la estrategia del club de hacer de las instalaciones de la entidad espacios de ocio y turismo en Sevilla, con actividad todos los días del año, en la línea del Stadium Tour, que atrae al estadio a casi 100.000 personas en días de no partido, o los múltiples eventos corporativos que se celebran en los espacios de las instalaciones del club.

'Premier Sevilla Sky Bar' arranca en colaboración con el Grupo Premier, referente indiscutible del ocio premium y la coctelería en Andalucía desde 2010, en la parte más alta del coliseo sevillista. Una iniciativa con la que la prestigiosa marca impulsa la gran terraza de Nervión, cubriendo un vacío absoluto en la oferta de ocio de altura en esta estratégica zona de la ciudad.

Ideal para disfrutar de la Copa del Mundo

Este nuevo espacio no estará dirigido únicamente a la afición sevillista, sino a todo aquel ciudadano o visitante que desee disfrutar de un ambiente exclusivo en un entorno verdaderamente único, como el mítico estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. La propuesta mantendrá intacta la gran seña de identidad de la marca Premier: una sofisticada coctelería de autor minuciosamente diseñada por su personal especializado.

Además, coincidiendo con la gran cita futbolística de este año, la Copa del Mundo, la terraza se convertirá en el punto de encuentro ideal para vivir las emociones deportivas que están por venir. El 'rooftop' contará con pantallas de última generación donde se proyectará una cuidada selección de partidos de la Copa del Mundo, permitiendo a los asistentes disfrutar de cada encuentro clave en un ambiente vibrante, al aire libre y con un cóctel de primer nivel en la mano".