Basilio García Sevilla, 24 JUN 2026 - 16:10h.

Estuvo en la cantera sevillista durante cuatro temporadas

¡El Málaga vence al Almería en el playoff y asciende a LALIGA EA SPORTS!

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El Málaga CF ha sido el último equipo en asegurar su plaza en LALIGA EA SPORTS. Los blanquiazules vencieron el pasado sábado a la UD Almería y serán el tercer equipo andaluz en la máxima categoría del fútbol español. Uno de sus héroes tiene pasado en el Sevilla FC, Carlos Ruiz Rubio, más conocido como Chupe, marcó el primer gol del partido del ascenso, y en su etapa de formación pasó cuatro años en la cantera sevillista.

Es conocida la rivalidad y animadversión que genera en el club costasoleño el Sevilla, hasta el punto de que en la celebración se sucedieron una y otra vez consignas e insultos en contra del club nervionense. El propio Chupe fue grabado pronunciándolas, olvidando su pasado como sevillista y despertando las lógicas críticas de los aficionados blanquirrojos.

Este miércoles, el delantero malaguista, cordobés de nacimiento, se ha querido retractar de estos insultos, lanzando un mensaje a través de las redes sociales para pedir disculpas al sevillismo.

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El mensaje de Chupe

“¡Hola sevillistas! Quería pedir disculpas desde el primero hasta el último si he podido ofender a alguien el día de la celebración, fue un día de muchas emociones y quizás me equivoqué. Guardo buenos momentos y grandes amigos de mi etapa con vosotros y no quiero que nada manche aquellos años y mucho menos molestar a nadie. Nuevamente mis disculpas y mucha suerte para esta nueva temporada. Un abrazo Carlos Ruiz Ruibio ‘Chupe", escribía en una historia de Instagram.

Chupe llegó al Sevilla, procedente del Séneca cordobés, en 2016, con apenas once años, y estuvo cuatro temporadas en la entidad, pasando por el CD Altair, club conveniado con el nervionense. Después, regresó al Séneca, pasó al San Félix y ya se enroló en la cantera del Málaga. A sus 21 años, ha destacado en el club costasoleño, anotando 25 goles en la temporada. El próximo ejercicio estará en el Sánchez-Pizjuán si no pasa nada, y el sevillismo dictará sentencia sobre su figura.