María Trigo 20 JUN 2026 - 21:17h.

Imágenes muy duras antes del inicio del último partido del playoff de ascenso y Funes cuenta lo sucedido

Así estaba la afición del Málaga CF tras el encuentro de ida en La Rosaleda

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AlmeríaTriste, muy triste lo que pasó en Almería en la previa del último partido del playoff de ascenso a LALIGA EA SPORTS. Mientras que por un lado se vivió un gran ambiente mientras llegaba al estadio el autobús de la UD Almería, por otro se produjeron las lamentables imágenes que puedes ver en el vídeo superior cuando llegó el turno del vehículo que llevaba al Málaga.

Según nuestro compañero Tito González, presente en los acontecimientos, el nerviosismo era patente a pesar de que las aficiones de ambos clubes estaban separadas. La policía cargó contra algunos seguidores y el lío se formó. A la llegada del autobús del Málaga, la policía dejó ir a los fans del Almería y ahí se empezaron a mezclar miles de personas de uno y otro equipo. Comenzaron a insultar y, de pronto, llegaron los lanzamientos de botellas, se rompieron varias lunas del bus del Málaga, se produjeron más cargas policiales, una mujer se quedó tendida en el suelo con crisis de ansiedad...

Suceso negativo que, además, obligó a que el encuentro retrasara media hora su inicio porque el cuadro malagueño taró en llegar al estadio y los jugadores tuvieron que permanecer retenidos muchos minutos por motivos de seguridad. Por lo tanto, en vez de comenzar a las 21.00, lo va a hacer a las 21.30 horas.

¿Qué dijo Funes a los suyos?

En los micrófonos de Movistar y poco antes del inicio del encuentro, el entrenador del Málaga, Juanfran Funes, analizó así lo sucedido: "Le he dicho a los jugadores que la vida nos espera y no hay ninguna excusa, que nos centremos en el partido y sigamos hacia adelante. No han sido solo las lunas. Hemos estado parados unos 40 minutos en el arcén de la autovía. La policía nos ha retenido en el arcén. Luego he cogido el micrófono y les he dicho estuviesen tranquilos. La vida nos está dando una oportunidad de que aprendamos que el partido de hoy vamos a tener que ser muy pacientes porque esa paciencia nos puede dar la oportunidad de hacer las cosas bien".

Más información de los incidentes

Según recoge EFE, testigos presenciales han señalado en redes y diferentes mensajes que la confluencia de hinchadas y la escalada de tensión ha derivado en cargas por parte de los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que han intervenido para dispersar a los aficionados. Estos mismos testigos apuntan a la existencia de heridos tras las carreras y la actuación policial, si bien por el momento no existe confirmación oficial por parte de las autoridades ni de los servicios sanitarios sobre un posible balance de afectados.

Estos episodios empañan la previa de este duelo andaluz y se producen a pesar de que la UD Almería y la Policía Nacional habían acordado recientemente establecer zonas exclusivas y de único uso para la hinchada local, como la rotonda sur y la 'fan zone', precisamente con el objetivo de evitar que ambas aficiones volvieran a mezclarse tras los graves altercados vividos el pasado 19 de abril.