El Betis sorprende, golea y convence contra el Arsenal (1-3)

Álvaro Borrego 05 AGO 2026 - 22:51h.

El Betis exhibe su mejor versión ante el vigente campeón de la Premier League y brinda motivos para la esperanza

El uno por uno del Betis y las notas contra el Arsenal

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El Real Betis Balompié se mostró este miércoles superior al Arsenal (1-3) y aprobó con nota en Dublín un test de 'Champions', en un amistoso ante un rival de gran nivel en Europa, vigente campeón de la Premier League y subcampeón de la Liga de Campeones pero que jugó con un equipo muy alternativo. Fue el sexto partido de preparación de los de Manuel Pellegrini-a poco más de dos semanas de su arranque en la Liga española- y la primera prueba de gran nivel para una temporada que se prevé muy exigente con la vuelta a la máxima competición continental veintiún años después.

Aunque aún los equipos están en formación, tanto en la forma física como en la táctica, además de que a las plantilla les quedan hasta septiembre para completarse, el Betis del chileno Manuel Pellegrini y el Arsenal del español Mikel Arteta formaban una cita en la que ya se podían ver cosas importantes.

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La formación verdiblanca estaba sin el argentino Gio Lo Celso, aún de vacaciones tras la final del Mundial, con otros jugadores importantes a medio gas, como Isco Alarcón y el brasileño Antony dos Santos, en proceso que recuperar su mejor forma tras las mermas físicas del pasado curso, y con el colombiano Cucho Hernández recientemente incorporado al grupo y con pocos entrenamientos, por lo que no fue ni inscrito. Los 'gunners' también llegaron mermados, ya que el técnico guipuzcoano no cuenta aún con los vencedores del Mundial David Raya, Zubimendi y Merino, ni con otros que participaron en esa competición como Odegaard, Saliba, Saka, Rice, Eze y Madueke.

En estos condicionantes fue la formación sevillana, pese al empuje inicial de la londinense, la que acertó en la primera que tuvo, con un tanto de Rodrigo Riquelme a la salida de un córner, en el que midió mal la salida el meta español Kepa Arrizabalaga.

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Los de Pellegrini, muy bien posicionados, controlaron los empujes del rival y el colombiano Nelson Deossa, que ejercía como delantero centro, donde lo sitúa esta pretemporada el técnico chileno, puso el segundo con un tremendo zapatazo desde muy lejos. El tanto del ecuatoriano Piero Mosquera, rebasada la media hora, fue solo un espejismo de reacción para los de Arteta, porque el Betis volvió a sacar provecho de su presión adelantada para lograr el 1-3 en las botas de Pablo Fornals tras una remate de precisión desde lejos.

En la segunda parte, el Arsenal salió desde el inicio con hasta siete caras nuevas para buscar la reacción, mientras que Pellegrini le dio toda la segunda mitad a Isco Alarcón después de que jugara sus primeros minutos de la pretemporada el pasado sábado en La Linea de la Concepción ante el Almería, con la que da otro paso en su recuperación después de la grave lesión que padeció la pasada campaña. También tuvo sus primeros minutos de la pretemporada Antony, al salir en el 73, cuando ya el ritmo del partido había bajado mucho y la formación española controlaba sin grandes problemas ante un equipo inglés con muchos cambios y pocas ideas.

- Ficha técnica:

1 - Arsenal: Kepa Arrizabalaga; Ben White, Cristhian Mosquera, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori; Myles Lewis-Skelly, Max Dowman, Ethan Nwaneri; Christos Tzolis, Kai Havertz y Viktor Gyökeres.

También jugaron Louie Copley, Gabriel Magalhaes, Gabriel Jesús, Gabriel Martinelli, Fabio Vieira, Reiss Nelson, Marlin Salmon, Theo Julienne, Josh Ogunnaike,Illan Meslier (p), Ife Ibrahim, Brayden Clarke, Ismeal Kabia y Ceadach O'Neil.

3 - Real Betis: Álvaro Vallés; Héctor Bellerín, Marca Batra, Natan de Souza, Fran García; Facudo Bernal, Gnangoro Bouare, Pablo Fornals; Pablo García, Rodrigo Riguelme; y Nelson Deossa.

También jugaron Isco, Anthony, Junior Firpo, Diego Llorente, Morante y Valentín Gómez.

Goles: 0-1, M.08: Riquelme. 0-2, M.26: Deossa. 1-2, m.32: Hincapié. 1-3, M.43: Fornals.

Árbitro: Rob Hennessy (Irlanda). Amonestó al jugador del Arsenal Marlin Salmon (m.61).