El golazo de Nelson Deossa contra el Arsenal ante los ojeadores que fueron a verlo

Álvaro Borrego 05 AGO 2026 - 21:31h.

El colombiano anotó un golazo y dio una asistencia contra el vigente campeón de la Premier League

La razón de la ausencia de Marc Roca contra el Arsenal

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Ver para creer. Nelson Deossa es, por méritos propios, uno de los mejores futbolistas del Real Betis esta pretemporada. El colombiano parece haber dado un paso al frente, quién sabe si enrabietado por haber estado en la rampa de salida, pero lo cierto es que la versión ofrecida este verano, al menos hasta el momento, es radicalmente opuesta a la de la temporada pasada. Y si contra el Olympique de Lyon firmó su mejor actuación con la camiseta verdiblanca, este miércoles frente al Arsenal demostró que lo visto hasta ahora no era casualidad. Sigue de dulce.

El cafetero logró el segundo gol del Real Betis gracias a un sensacional zapatazo desde unos 30 metros. Nelson Deossa no lograba sentirse cómodo en la primera mitad, con mucho juego de espaldas, sin apenas espacios y especialmente lejos de la portería contraria. Fue precisamente por eso por lo que dio un paso atrás, saliendo de su zona de incidencia para tratar de ganar huecos.

En una de esas recibió un balón franco en la frontal del área, controló, habilitó la pierna y no se lo pensó dos veces. El colombiano demostró una de esas virtudes que el club destacó a su llegada y que tanto se le reclamaron el pasado curso. Un potentísimo disparo imposible para Kepa y que le permitió firmar un tanto de bellísima factura. Con este tanto Nelson Deossa iguala a Pablo García como máximo artillero de la pretemporada del Real Betis. Y unos minutos después asistió a Pablo Fornals para el segundo. Ver para creer.

Curiosamente lo hizo delante de ojeadores de varios clubes que acudieron este miércoles a verle in situ. Al colombiano le están siguiendo varios clubes de la Premier League, como el Ipswich Town y el Leeds, así como West Ham y Wolverhampton, descendidos en mayo a la Championship, que según avanzaron los compañeros de Mundo Betis acudieron a Dublín a verle.