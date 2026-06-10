Basilio García Sevilla, 10 JUN 2026 - 12:34h.

El club quiere acabar con el absentismo de unos 5.600 abonados de media y ofrece varias opciones

El Sevilla lanza la campaña de abonos para la 2026/27; precios, pago en dos partes y otras novedades

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‘Nervión, corazón de Sevilla’ es el lema de la campaña de abonos del Sevilla FC para la temporada 2026/27. El gran objetivo del club de cara al próximo ejercicio es que el estadio nervionense muestre su mejor cara en cada uno de los partidos que el equipo juegue como local. Más allá de la protesta habitual a los gestores, el equipo nota para bien cuando es alentado desde la grada, como sucedió en los últimos partidos de la recién finalizada campaña, y por ello el club ha ideado una batería de acciones para que los socios acudan o, en su defecto, puedan hacerlo otros sevillistas, atendiendo siempre a la normativa y evitando incidencias.

Los números del estadio Sánchez-Pizjuán tienen ciertas limitaciones. El Sevilla pone a disposición de sus aficionados cerca de 38.700 abonos, los cuales se agotan todos los años desde hace décadas. Sumando el aforo que se deja libre en la pastilla para las aficiones visitantes y otros asientos por seguridad, el aforo es de 43.750 asientos, y se ponen a la venta unas 2.500 entradas por partido. De esas, unas 400 están destinadas al cupo para menores, a las que pueden sumarse las que algunos abonados ceden para menores, sin recibir contraprestación económica alguna. El Sevilla destaca que en ninguno de los partidos de la pasada temporada tuvo que realizar sorteo alguno, de modo que ningún menor que quisiera asistir al estadio se quedó sin opción.

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El club quiere luchar contra el absentismo. Unos 5.300 abonados de media faltan a cada partido y, además, no liberan su carnet o lo ceden para que otros sevillistas puedan asistir. La media, de un 14%, está algo por debajo de la de LALIGA, que oscila alrededor del 17%, pero en pocos estadios incide tanto el ambiente como en el Sánchez-Pizjuán.

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La regla de los 14 partidos

Así, la entidad ha ampliado la regla de los 14 partidos que ya ‘pesaba’ sobre los abonos bonificados a todos los abonados. Significa que en al menos 14 de los 19 partidos como local de LALIGA EA SPORTS, el abonado debe asistir presencialmente o, al menos, favorecer la asistencia a otros sevillistas.

Los abonos bonificados, que son aproximadamente 6.000, tienen la opción de ceder, vender o ascender a una categoría superior, como ya sucedía la pasada temporada. La idea del club es que el que tenga la bonificación la use, y en un año ha pasado a reducir el absentismo de esta modalidad en casi la mitad. Si no se alcanza esa cifra de 14 partidos, se pierde la bonificación.

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Esa circunstancia se amplía a los abonos no bonificados, los de adultos, que tienen las mismas opciones que los anteriores, además de la de prestar un abono gratis a un tercero en los partidos normales, o vender en partidos top al 25% de la entrada base, aunque ese dinero iría a pasar a las arcas del club y no entraría en la acumulación que se consigue con la cesión de abono para renovar la temporada siguiente. En el caso de no cumplirlo, la temporada siguiente debería pagar los 125 euros de la cuota de alta de abonado, que hasta ahora se incluía en todas las renovaciones.

Aunque prácticamente todos los clubes de LALIGA contemplan ya la cesión de abonos y fomentan la asistencia, en el Sevilla insisten que en ninguno tienen la batería de posibilidades que se ponen a disposición de los sevillistas.

El Sevilla tiene constancia de que el 80% de los aproximadamente 19.000 socios rojos aspiran a tener un asiento en el Sánchez-Pizjuán. Ellos son los primeros en tener la opción de hacerse con las entradas que queden libres haciendo uno de los porcentajes de descuento de los que disfrutan (el 50% en dos partidos y el 10% en el resto), y el club entiende que debe hacer lo posible, primero, para llenar el estadio, y después para que sean los sevillistas los que acudan en lugar de otro sevillista que no pueda hacerlo.