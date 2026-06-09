Basilio García Sevilla, 09 JUN 2026 - 12:58h.

Joan Jordán y Nianzou acaban contrato en 2027, pero en el club quieren darle salida cuanto antes

El Sevilla FC de la 2026/27 ya tiene fecha de inicio

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Si nada lo remedia, el Sevilla FC va a acabar el ejercicio con un saldo negativo en las cuentas de unos 27 millones de euros. Un traspaso ayudaría a maquillar esos números, pero difícilmente equlibraría la balanza. Mientras el club siga asumiendo salarios totalmente desfasados para su nueva realidad, será difícil que eso suceda.

Así las cosas, uno de los grandes caballos de batalla que asume José Ignacio Navarro es el de dar salida a los jugadores que lastran al club económicamente y al equipo deportivamente. El sevillano, que será nombrado en breve como director deportivo de la entidad, aunque ya lo es de facto, debe acabar con el periplo de jugadores que cobran más que cualquiera y juegan menos que nadie.

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Al sevillista se le vienen rápidamente a la cabeza dos nombres: Tanguy Nianzou y Joan Jordán. Entre el francés y el catalán, le cuestan al club más de 17 millones de euros por temporada. Entre amortización y ficha, la ‘multa’ de Nianzou son 13 ‘kilos’, mientras que el catalán cobra más de cuatro millones de salario bruto por temporada.

Pero hay más. Otro jugador en una situación parecida es Rafa Mir, con un coste anual de más de cuatro millones de euros. Inmerso en el juicio por una presunta agresión sexual, el Elche ha desechado ejercer la bajísima opción de compra que tenía. Junto a Fede Gattoni -jugador de bajo coste-, estos son los cuatro futbolistas que acaban contrato en 2027.

En total, más de 20 millones de euros destinados a un jugador que no tiene sitio y se fue cedido porque no puede volver a jugar con el Sevilla, uno que ha regresado para jugar solo un partido, mientras que los dos más caros han sumado 17 participaciones entre los dos -12 el central y cinco el mediocentro-, contando la Copa del Rey.

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Rescisiones o salidas a coste cero

Evidentemente, sacar a estos jugadores de la plantilla es clave para la viabilidad del club, y José Ignacio Navarro está estudiando cómo hacerlo desde la dirección deportiva. Se barajan dos opciones, pero en el Sevilla lo que quieren es acabar ya con el periplo de estos jugadores.

El club piensa en rescindir ya sus contratos, o bien darle salida mediante traspasos a coste cero. Al quedarle un año solo de vinculación, a los jugadores les podría beneficiar encontrar otro club que le ofrezca varias temporadas.

El Sevilla se ha quitado por fin la alta ficha de Adnan Januzaj, de unos cinco millones de euros brutos, y en 2028 se acabará también el contrato de Marcao, cuyo coste anual casi alcanza los siete ‘kilos’. Salarios que no se ajustan a la realidad económica de un club asfixiado por las cuentas.