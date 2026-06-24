Basilio García Sevilla, 24 JUN 2026 - 12:46h.

Pequeña localidad en el corazón del Veluwe, la reserva natural y el bosque más grande del país

El Sevilla confirma un 'stage' en Países Bajos y deja casi cerrada su pretemporada

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Tres años después, el Sevilla FC volverá a salir de la capital hispalense para desarrollar una concentración de pretemporada lejos del calor del sur de España. Los destinos clásicos de Isla Canela o Costa Ballena acabaron dando paso al Algarve portugués o al levante español, pero en este verano de 2026, el equipo nervionense se desplazará más lejos, en concreto hasta Países Bajos.

Garderen es la localidad en la que quedará concentrado el equipo de Luis García Plaza entre el 30 de julio y el 7 de agosto, el lugar en el que se trabajarán los últimos detalles antes de que comience LALIGA EA SPORTS una semana más tarde. El equipo nervionense volará a Roterdam y se desplazará una hora por carretera desde el aeropuerto de la segunda ciudad neerlandesa hasta llegar al corazón del Veluwe, la reserva natural y el bosque más grande del país. Una población de poco más de 2.000 habitantes y todo un refugio climático que, en agosto, tiene unas temperaturas máximas medias de entre 22 y 24 grados.

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En el periodo en el que se encontrará allí, el Sevilla apenas se tendrá que desplazar 35 minutos para jugar ante el Utrecht el 31 de julio, otros 50 minutos a Nimega, para disputar el partido del 2 de agosto. Como colofón, cubrirá dos horas hasta Leverkusen, donde cerrará su pretemporada ante el Bayer justo antes de emprender el regreso a la capital hispalense para comenzar a preparar el primer partido oficial de la temporada.

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El hotel de concentración

Los hombres de Luis García Plaza se hospedarán en el Hotel Residencia Bilderberg Groot Heideborg, una instalación de cuatro estrellas con 85 habitaciones luxury alejada de la civilización, ideal para una concentración de este tipo, con servicios especializados para clubes de primer nivel como sala médica, gimnasio, piscina o lavandería de ropa deportiva. De hecho, la cadena Bilderberg está especializada en el alojamiento de clubes de fútbol, tanto para concentraciones de pretemporada como para visitas a distintos equipos de la Eredivisie.

Tanto es así, que son numerosos los equipos que han tenido concentraciones en el mismo lugar. Sin ir más lejos, el Ajax de Amsterdam estará antes que el Sevilla, a principios de julio. El precedente más cercano español fue el del Málaga CF, que estuvo en Garderen, bajo las órdenes de Míchel, en el verano de 2017 para preparar la que fue su última temporada en Primera División, categoría a la que ha regresado este fin de semana.

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Para el Brujas belga fue su tradicional lugar de entrenamientos veraniegos hasta la pandemia, y también han pasado otros clubes como la selección alemana, el Chelsea, el Al Gharafa, el PAOK de Salónica, el Al Jazira, el Fenerbahçe, el Steaua de Bucarest, el Feyernoord o el Hibernians escocés. “Las instalaciones eran fantásticas”, resumía el pasado verano David Gray, el entrenador del equipo de Edimburgo.

El campo de entrenamiento

El Sevilla, como otros clubes que pasaron por allí, utilizarán las instalaciones del Sportpark De Westeneng, la casa del modesto club local, el VV De Veluwse Boys, un equipo fundado en 1952 que milita en la categoría más baja del fútbol amateur neerlandés.

Como dato curioso, los campos se encuentran a aproximadamente un kilómetro del hotel, y hay dos formas de recorrer esa distancia. Bien a pie, o bien en bicicletas que se ponen al servicio de los deportistas, que forman una especie de pelotón futbolístico durante unos metros para llegar al campo de entrenamiento, una instalación modesta pero perfectamente adaptada para los entrenamientos de equipos de élite, y que ha recibido recientemente una subvención de medio millón de euros para invertirla en mejoras. Esa será la casa donde se terminará de ensamblar el Sevilla de Luis García Plaza, el Sevilla de la 2026/27.