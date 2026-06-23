Basilio García Sevilla, 23 JUN 2026 - 21:53h.

El Sevilla disputará siete amistosos en verano, ninguno en Nervión

El Sevilla confirma un 'stage' en Países Bajos y deja casi cerrada su pretemporada

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Una de las citas veraniegas que el sevillismo espera es el primer partido de su Sevilla FC en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Lo que antes era el Trofeo Ciudad de Sevilla -si se jugaba en Nervión- o un simple partido de presentación, desde el infausto verano de 2007 se convirtió en el Trofeo Antonio Puerta, un emotivo homenaje en forma de partido amistoso para el joven canterano que falleció en agosto de aquel año tras desplomarse en un partido ante el Getafe CF.

Pues bien, este 2026 no será así, y el XV Trofeo Antonio Puerta no se disputará en pretemporada. El Sevilla ha confirmado este martes el calendario definitivo de amistosos veraniegos, en los que visitará Polonia, Países Bajos y Alemania, pero el Sánchez-Pizjuán no volverá a abrir sus puertas hasta que acoja su primer partido de LALIGA EA SPORTS 2026/27.

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De este modo, según informa el club, se disputará en uno de los parones de selecciones de 2026. Este año hay novedades en ese aspecto, pues las competiciones de clubes pararán hasta dos fines de semana entre septiembre y octubre, y ya en noviembre se producirá otro parón, esta vez de un solo fin de semana.

No es la primera vez que sucede esto, pues la III, VI y VIII ediciones, ante Granada CF, UD Almería y Boca Juniors, también se disputaron en noviembre. Cabe recordar que en 2015, 2018, 2020 y 2021 no se celebró por distintos motivos, mientras que en 2023 se enmarcó dentro de un Desafío de Clubes Conmebol-UEFA 2023 que le midió el ecuatoriano Independiente del Valle -el club de Patrik Mercado-, vigente campeón entonces de la Recopa Sudamericana.

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El calendario de amistosos del Sevilla en verano

Sevilla FC – Juventud de Torremolinos: sábado 11 de julio, Estadio Jesús Navas (a puerta cerrada), 21.00 horas.

KS Cracovia – Sevilla FC: domingo 19 de julio, Estadio Józef Piłsudski, 16.00 horas.

Córdoba CF – Sevilla FC: jueves 23 de julio, Estadio El Arcángel, 21.00 horas.

Sevilla FC – AD Ceuta: domingo 26 de julio, Estadio Jesús Navas (a puerta cerrada), 21.00 horas.

NEC Nimega – Sevilla FC: viernes 31 de julio, Goffertstadion, 19.00 horas.

Utrecht FC – Sevilla FC: domingo 1 de agosto, Galgenwaard, 14.30 horas.

Bayer Leverkusen – Sevilla FC: sábado 8 de agosto, Bay Arena, 15.30 horas.