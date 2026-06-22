Basilio García Sevilla, 22 JUN 2026 - 13:16h.

Jugará dos amistosos ante el NEC Nimega y el FC Utrecht en tierras neerlandesas

El Sevilla adelanta los deberes

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El Sevilla FC acaba de confirmar lo que venía trabajando en las últimas semanas. Tres veranos después, el primer equipo volverá a realizar una concentración de pretemporada lejos de la capital hispalense, huyendo durante unos días del tórrido verano sevillano. En concreto, estará en Países Bajos entre el 30 de julio y el 7 de agosto.

En se periodo, el Sevilla ha confirmado que jugará dos amistosos más, ante el NEC Nimega el próximo viernes 31 de julio, y el domingo 2 de agosto contra el Utrecht FC. El equipo viajará a Roterdam, estará concentrado en tierras neerlandesas, pasará por la cercana Alemania para medirse al Bayer Leverkusen el 8 de agosto en un bolo que ya se había anunciado hace unos días, y ya regresará para preparar el debut liguero en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

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De este modo, el equipo de Luis García Plaza ha dejado prácticamente cerrado su calendario de pretemporada. Empiezan los reconocimientos médicos el 3 de julio, y los entrenamientos ya el día 6. Hay siete amistosos confirmados: Juventud de Torremolinos -11 de julio en la ciudad deportiva-, KS Cracovia -19 de julio en Polonia-, Córdoba CF -23 de julio en El Arcángel-, Ceuta -26 de julio en la ciudad deportiva-, NEC Nimega -31 de julio en el Goffertstadion-, FC Utrecht -2 de agosto en el estadio Galgenwaard- y Bayer Leverkusen -8 de agosto en el Bay Arena-. Faltaría por confirmar la fecha del Trofeo Antonio Puerta, y así quedaría concretada la pretemporada sevillista.

El comunicado del Sevilla

El primer equipo del Sevilla FC realizará parte de su pretemporada para preparar el curso 2026-2027 en Países Bajos. La plantilla de Luis García Plaza se concentrará en Róterdam entre el 30 de julio y el 7 de agosto para realizar un stage de pretemporada que incluirá la disputa de tres partidos amistosos, incluido el último del verano, ya anunciado, en Alemania ante el Bayer Leverkusen.

La primera cita será frente al NEC Nimega el próximo viernes 31 de julio. El encuentro ante el tercero de la Eredivisie y clasificado para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League se disputará a las 19.00 horas en el Goffertstadion, con capacidad para unos 12.500 espectadores, aunque para este partido habrá aforo reducido y no se venderán entradas para la afición visitante.

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Ya el domingo 2 de agosto, el Sevilla FC se enfrentará al FC Utrecht a las 14.30 horas en el Estadio Galgenwaard, que tiene capacidad para unos 24.000 aficionados. La información sobre la venta de entradas se dará a conocer más adelante. El conjunto neerlandés terminó en sexta posición en su liga y alcanzó la final del playoff de acceso a la UEFA Conference League, pero cayó en la tanda de penaltis ante el AFC Ajax.

Por su parte, el equipo finalizará la concentración desplazándose hasta Alemania para disputar el amistoso ya anunciado contra el Bayer Leverkusen en el Bay Arena el 8 de agosto. Tras la cita, la expedición sevillista regresará a Sevilla para afrontar el arranque de la competición oficial con el inicio de LALIGA 2026-2027.