Basilio García Sevilla, 08 JUN 2026 - 17:02h.

El equipo lleva dos años sin salir de la ciudad en verano

El verano del Sevilla empieza a tomar forma con el primer amistoso confirmado

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Tres veranos más tarde, el Sevilla FC podría por fin huir del calor de la capital hispalense durante algunos días en la pretemporada. Después de dos años ejercitándose desde el mes de julio en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, el club está barajando realizar una concentración de pretemporada no solo fuera de Sevilla, sino de España.

Lejos de buscar un lugar más cercano a la vez que habitual, como las costas andaluzas o del Algarve portugués, en la entidad nervionense contemplan marcharse a Centroeuropa durante algunos días del próximo verano, previsiblemente durante el mes de julio, para que Luis García Plaza empiece a armar un equipo fiable en un ambiente confortable. En principio, la idea es que sea en algún lugar de Países Bajos, tal y como ha desvelado este lunes Radio Sevilla, donde tendría contemplado jugar algún encuentro de pretemporada.

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Hasta ahora, el Sevilla ha confirmado dos partidos amistosos. Uno ante el KS Cracovia el 19 de julio y otro ante el Bayer Leverkusen el 8 de agosto. Los dos se juegan a domicilio, pues en principio solo se jugará en el Ramón Sánchez-Pizjuán la edición anual del Trofeo Antonio Puerta, aún sin fecha.

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Dos años sin salir de Sevilla

El último año en que el Sevilla salió de la capital andaluza para entrenar durante el verano fue en 2023, poco después de proclamarse campeón por séptima vez de la UEFA Europa League. La primera parte de la pretemporada se realizó en las instalaciones jerezanas de Montecastillo, mientras que en la segunda se marcharon a Alemania durante pocos días para disputar dos partidos amistosos. Después, se marchó a Norteamérica para jugar ante el Crystal Palace, el Betis y el Atlético de Madrid. Anteriormente, con Julen Lopetegui, el equipo estuvo un par de veranos en Lagos, en el Algarve.

Después, dos larguísimas pretemporadas entrenando a primera hora de la mañana bajo el intenso calor sevillano, lo que supuso el malestar de algunos profesionales, e incluso se achacó como probable causa de la plaga de lesiones que ha sufrido el Sevilla al inicio de ambas temporadas.