El último detalle de sevillismo de Vlachodimos

Álvaro Borrego 26 MAY 2026 - 19:11h.

El guardameta regaló camisetas firmadas a los compañeros de equipo de su hijo

García Plaza confirma, con cautela, una planificación austera en el Sevilla: "Muriqi no puede venir"

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El futuro de Odysseas Vlachodimos sigue siendo toda una incertidumbre. Su temporada ha sido realmente excelente y sin sus paradas solo Dios sabe en qué situación estaría hoy día el Sevilla FC, salvado semana tras semana gracias al que ha sido el gran sostén defensivo del equipo. La suya fue sin lugar a dudas la mejor apuesta de Antonio Cordón para un equipo en el que el guardameta heleno fue de lo poco parecido a un futbolista fiable, regular y de élite. Era un secreto a voces que, tras su espléndida campaña, el portero despertaría la atención de varios clubes de mayor calado en Europa, siendo Panathinaikos o Besiktas los primeros que han preguntado su incorporación. Su vinculación con el Newcastle expira en 2028, y este es el verano indicado para recuperar parte de los 23,6 millones que pagó al Nottingham Forest en 2023, en una operación cuando menos extraña.

Su continuidad es sumamente compleja, aunque en esto del fútbol nunca se sabe. La única opción sería que Odysseas Vlachodimos rechazara todas las ofertas y priorizara seguir como sea en Nervión, pero parece difícil que el club pueda asumir el coste del portero ante la economía de guerra en la que se encuentra. Mientras tanto, y a expensas de valorar distintos escenarios, el guardameta continúa en la ciudad dejando muestras de sevillismo.

Durante estos días el portero ha querido tener un detalle con los compañeros de su hijo, que esta temporada ha jugado en el equipo de la Escuela Antonio Puerta. Vlachodimos celebró el cumpleaños de su pequeño regalando una camiseta firmada por los jugadores del primer equipo a cada uno de los niños, dejando momentos memorables. Un ejemplo más de lo mucho que ha calado el club en el portero heleno, quien siga o no será un sevillista más para siempre.

Mientras tanto, el Sevilla deberá aguardar sus opciones. El mejor fichaje de Antonio Cordón llegó con unas condiciones muy ventajosas que difícilmente se van a volver a repetir, y ahora el Newcastle United ya ha visto cómo se colocaba en el mercado un activo que no había sido utilizado en el periodo que permaneció en el club inglés. Tendrá ofertas y el Sevilla peores cartas que sus rivales, pero en esto del fútbol importa y mucho el deseo de los futbolistas. El tiempo dirá.