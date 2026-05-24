Basilio García Sevilla, 24 MAY 2026 - 15:57h.

En Turquía afirman que ya conoce el interés del Besiktas

Una de cal y una de arena en el futuro de Odysseas: "Soy feliz aquí, pero decide el Newcastle"

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Era un secreto a voces que, tras su magnífica temporada en el Sevilla FC, Odysseas Vlachodimos iba a tener numerosos pretendientes en el mercado. El portero griego ha sido pieza clave para que el equipo nervionense se mantenga en LALIGA EA SPORTS, rindiendo a un nivel muy superior al del resto de sus compañeros. Sin él, seguramente otro gallo hubiera cantado, como se demostró precisamente en el último partido de la temporada en Balaídos.

La continuidad de Odysseas en el Sevilla se antoja complicada. El mejor fichaje de Antonio Cordón llegó con unas condiciones muy ventajosas que difícilmente se van a volver a repetir, y ahora el Newcastle United ya ha visto cómo se colocaba en el mercado un activo que no había sido utilizado en el periodo que permaneció en el club inglés.

Como es natural, y teniendo en cuenta todo lo anterior, el portero heleno ya tiene en la recámara clubes que quieran hacerse con sus servicios. Este fin de semana, desde Turquía han surgido informaciones que hablan del fuerte interés del Besiktas en ficharle, con viaje incluido a España para comenzar a avanzar la operación.

Según recoge Fanatik, el presidente del club turco Serdal Adali, viajó hace pocas fechas a Madrid para mantener dos encuentros con sendos futbolistas griegos. Por un lado, obtuvo el OK del Benfica para empezar a negociar con Pavlidis y, por otro, comenzó los contactos con el aún portero del Sevilla, que habría respondido de forma positiva al interés del equipo de Estambul. Ahora, tocaría convencer al Newcastle para fichar a un portero que está valorado en cuatro millones de euros según Transfermarkt, y que está también en el punto de mira del Panathinaikos.

Las opciones del Sevilla

No es sino uno de los primeros rumores acerca del futuro de Odysseas Vlachodimos, que ciertamente tiene pocas opciones de continuar en el Sevilla teniendo en cuenta su contrato. Su vinculación con el Newcastle expira en 2028, y este es el verano indicado para recuperar parte de los 23,6 millones de euros que pagó al Nottingham Forest en 2023, en una operación un tanto rocambolesca.

La única opción sería que el guardameta rechazara todas las ofertas y priorizara seguir cómo sea en Nervión, pero parece difícil que el club pueda asumir el coste del portero ante la economía de guerra en la que se encuentra. “He dicho en muchas ocasiones que soy muy feliz en el Sevilla. Mi familia también lo siente así. La verdad que sigo teniendo contrato con el Newcastle y deciden ellos. No sé qué pasará en el futuro”, explicaba el griego en una entrevista concedida en febrero a ABC de Sevilla. Está claro, pues, quién va a decidir.