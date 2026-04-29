Basilio García Sevilla, 29 ABR 2026 - 21:42h.

LALIGA le incluye en el top 5 junto a Joan García, Courtois, Oblak y Escandell

Odysseas Vlachodimos apuesta por seguir en el Sevilla la próxima temporada

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De los fichajes de Antonio Cordón poco o nada cabe esperar de aquí al final de la temporada. De todos excepto uno, pieza clave para que el Sevilla FC no se haya hundido en la clasificación, buena parte de las esperanzas del sevillismo están en el buen desempeño de Odysseas Vlachodimos bajo los palos.

Desde que se hiciera con la titularidad en el partido ante el Deportivo Alavés de la jornada 5, el griego ha sido fijo bajo los palos tanto para Matías Almeyda como para Luis García Plaza. No hay duda entre él y Orjan Nyland, relegado al banquillo desde el mes de septiembre, y todo a pesar de que el conjunto nervionense es el que más goles ha recibido de toda LALIGA EA SPORTS.

De hecho, y a pesar de esa circunstancia, el arquero cedido por el Newcastle United está entre los cinco porteros elegidos por LALIGA para la votación al once inicial de la temporada. Se disputa ese honor nada más y nada menos que con Joan García (FC Barcelona), Thibaut Courtois (Real Madrid), Jan Oblak (Atlético de Madrid) y Aarón Escandell (Real Oviedo). Estar en ese quinteto pese a defender la portería más goleada de la categoría habla de su mérito.

Odysseas Vlachodimos ha recibido 48 goles en lo que va de temporada, mientras que los siete que encajó Nyland elevan la cifra sevillista a 55. Álex Remiro, con 52, Escandell, con 51, Sivera, con 49 y Dmitrovic, con 49, son los únicos que han recibido más goles, aunque todos llevan más partidos jugados que el griego. Su coeficiente, de 1,66 por encuentro, es el mayor de entre los que ya han disputado el mínimo de 28 partidos para optar al Trofeo Zamora.

Más números de Odysseas

Además, el portero sevillistas es el duodécimo de LALIGA en total de paradas, con 83 en 29 partidos, lo que arroja una media de 2,86 por encuentro, el octavo de entre los que han disputado más de 25 encuentros. Eso sí, solo ha sido capaz de dejar su portería a cero en cuatro ocasiones, en los partidos ante el Rayo en Vallecas, el Osasuna y el Real Oviedo en casa, y el Getafe en el Coliseum.

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Sus números hay que ponerlos en el contexto del desastre defensivo que está siendo la defensa que le ‘acompaña’, por decir algo. Su campaña es notable, está en el Sevilla cedido sin opción de compra y será complicado que continúe por motivos deportivos y económicos. Eso sí, Odysseas ha vuelto al mapa después de varios años complicados en Inglaterra y no le faltarán ofertas en el mercado veraniego.