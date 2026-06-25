Basilio García Sevilla, 25 JUN 2026 - 10:05h.

El luso tiene contrato hasta 2027, pero no cuenta para Luis García Plaza y debe salir

Incertidumbre de Fabio Cardoso con su futuro

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El carrusel de salidas en el Sevilla FC debe comenzar más pronto que tarde. Son muchos los jugadores que deben salir, con unos se intentará una venta que deje importantes beneficios, y con otros simplemente que dejen hueco en la plantilla y, a ser posible, espacio en el límite de coste deportivo de la plantilla. Fabio Cardoso está en ese segundo grupo.

El luso no cuenta. Llegó en unas circunstancias un tanto extrañas, traspasado a coste cero por el Oporto tras un periodo en el fútbol árabe, y disputó apenas 338 minutos repartidos en cinco partidos, y Luis García Plaza no le alineó ni una sola vez en su etapa en el banquillo, dejándolo fuera de varias convocatorias pese a estar disponible.

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Lo lógico para todas las partes es que Fabio Cardoso encuentre una salida, y para ello cuenta con el soporte de una de las agencias de representación más poderosas del mundo. El central está inmerso en la red de Gestifute, cuya cabeza visible es Jorge Mendes, y el jugador está siendo movido en varios mercados.

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Brasil y Arabia, posibles destinos para Fabio Cardoso

Con poco sitio en la élite, se produjeron algunos rumores desde Brasil, pero todo apunta más al fútbol árabe. Cardoso ya probó en el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, en una cesión con un coste de un millón de euros, y no vería con malos ojos a sus 32 años regresar a un fútbol en el que, sobre todo, pagan bien, toda vez que sus experiencias en ligas de nivel europeo no han sido del todo satisfactorias.

El de Águeda tiene un año más de contrato con el Sevilla, pero es consciente de que no tiene sitio -en estos momentos hay siete centrales- y la sensación en el club es que no pondrá demasiados problemas para marcharse.

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Todo está en manos de Jorge Mendes, que ya le mueve en el mercado para encontrarle un destino satisfactorio. Cristiano Ronaldo, Danilo Pereira, Fabinho, Rubén Neves o Joao Felix son los máximos exponentes de Gestifute en tierras árabes, un mercado en el que se mueven como pez en el agua.