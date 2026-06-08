Incertidumbre de Fabio Cardoso con su futuro

Álvaro Borrego 08 JUN 2026 - 14:11h.

El portugués ha sido la sexta o incluso séptima opción para la defensa y espera noticias del Sevilla para saber qué hacer con su futuro

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El primer año de Fabio Cardoso ha pasado absolutamente desapercibido. El central, que tiene contrato hasta 2027, protagonizó uno de los fichajes más extraños del verano pasado, habida cuenta que venía de jugar en Emiratos Árabes, y pese a su intención de "aportar experiencia y ser importante", como aseguró en su presentación con el Sevilla FC, la realidad es que su participación fue casi anecdótica. Sin ir más lejos, es uno de los futbolistas que menos ha participado este curso, únicamente empeorado por Gattoni y Joan Jordán. Solo cuatro participaciones que lo sitúan por debajo de todos sus compañeros de posición, habiéndose convertido en la sexta o incluso séptima opción para el eje central de la defensa. Un escenario que invita a reflexionar y mucho sobre la situación del portugués.

Lo más sorprendente es que con él sobre el campo los números no fueron malos. Tres triunfos, dos de ellos manteniendo la portería a cero, y una única derrota. Cuajó gratas sensaciones en su debut contra el Rayo Vallecano, pero llegó sin ritmo de competición y eso le costó entrar en el equipo. Salió señalado tras aquel penalti contra la Real Sociedad, pero se repuso con solvencia en su última reválida, jugando los 90 minutos en la goleada contra el Oviedo.

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Por el camino Matías Almeyda fue buscando soluciones alternativas y a pesar de las lesiones de Azpilicueta, Nianzou o Marcao (todos ellos con mayor participación), el entrenador argentino siempre apostó por casi cualquiera antes que por el portugués. Kike Salas, Gudelj o incluso Castrín han tenido mayor regularidad en el eje central de la defensa. Unos datos que lo convierten en la sexta o séptima opción del técnico para esa posición. Y la situación tampoco mejoró con Luis García Plaza.

Cuatro meses han pasado desde su última aparición. A pesar de las debilidades defensivas del equipo, Fabio Cardoso siempre fue la última opción y eso obliga al Sevilla FC a reconsiderar su situación. Los compañeros de ABC informaban que el defensor está esperando del club para saber qué hacer con su futuro, con el propósito de encontrar una salida si la entidad -con José Ignacio Navarro y García Plaza trabajando de la mano- decidiera no contar con él.