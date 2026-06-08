Álvaro Borrego 08 JUN 2026 - 10:09h.

El lateral considera que pudo "aportar y ayudar al equipo"

Monchi responde a su situación en el Espanyol y a la compra frustrada del Sevilla por Sergio Ramos: "Quiero verlo con esperanza"

Compartir







Gabriel Suazo ha vivido un año cargado de altibajos. El lateral izquierdo llegó a LaLiga con el propósito de vivir nuevas aventuras y darle un salto de calidad al Sevilla FC, aunque en lo deportivo le tocó sufrir casi hasta el último suspiro. Su campaña se salda con 30 participaciones oficiales, convirtiéndose en el noveno futbolista con más minutos de la plantilla, lo que escenifica la confianza que inspiró a sus entrenadores. Con contrato hasta 2028, el internacional chileno ve el futuro con esperanza y se muestra "orgulloso" por lo conseguido este curso.

En una entrevista para TNT Sports, el lateral izquierdo definió su temporada: "Las dos primeras palabras que se me vienen a la cabeza son felicidad y orgulloso en realidad. Fue una temporada si bien dificil, si bien complicada, en donde peleamos por no descender, y es difícil para un club como el Sevilla porque está acostumbrado a otras cosas. Ya me había tocado vivir esa experiencia, pero poder llegar a LaLiga, poder jugar muchos partidos como titular, poder competir, poder ayudar al equipo, me hace sentir feliz y orgulloso de lo que he podido ir consiguiendo a lo largo de mi carrera".

Gabriel Suazo ya vivió alguna situación similar en Colo Colo, lo que le inspiró para salir más reforzado: "Muchísimo, muchísimo. Creo que pude aportar y ayudar al equipo con lo que me había tocado vivir en un equipo tan grande como Colo Colo. Le decía a mis compañeros que, en esos momentos, más allá del buen juego, más allá de cosas futbolísticas se sacan a relucir otras cosas que son las que nos ayudan a seguir adelante. Y fue así, fue el carácter, fue la actitud, esa garra, ese ímpetu que nosotros como latinoamericanos y como jugadores de Chile y Colo Colo tenemos dentro".

Por último, Gabriel Suazo mostró sus mejores deseos para Alexis Sánchez, cuyo futuro aún sigue en el aire: "Aún no sé qué sucederá en su futuro, pero si no continúa en Sevilla, fue una experiencia hermosa si soy sincero. Compartí muchos momentos con él, me llevo un recuerdo muy grato, muy agradable de él como compañero. Compartimos con su familia, conocí a su hija y me llevo un lindo recuerdo de un tremendo jugador histórico para nuestro fútbo".