Basilio García Sevilla, 20 JUN 2026 - 12:07h.

El Sevilla trabaja en varios frentes con sus jugadores de ataque

La continuidad de Alexis Sánchez, sujeta a las posibilidades del Sevilla FC

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Nadie tiene un sitio asegurado en el Sevilla FC de la temporada 2026/27. Todos los jugadores están en venta, y ni siquiera los tres fichajes que ya han sido confirmados saben a ciencia cierta que van a ser inscritos. Lo normal es que al final se consiga, pero siempre queda esa sensación de agobio hasta que el nombrecito no aparece en la página web de LALIGA. Las demarcaciones pueden cambiar por completo, como por ejemplo la delantera.

De los que acabaron la temporada, Neal Maupay regresa al Olympique de Marsella tras concluir su periodo de cesión. El galo ha ayudado a la permanencia, pero no ha rendido como para que el club haga un esfuerzo económico para quedárselo. También acaba su contrato Alexis Sánchez, que sí ha colaborado más en el tramo final de la temporada, pero su caso es distinto.

El club le ofrece que continúe un año más, pero adaptándose a la complicada economía de la entidad y al rol que desempeñará sobre el césped, que sería similar al del tramo final de la temporada. Todavía no hay nada decidido, pues es difícil convencer a alguien que lo ha sido todo en el fútbol a que asuma roles más secundarios, pero tampoco parece que a Alexis le seduzca volver a Sudamérica o jugar alguna liga de menor nivel. Tiempo hay.

Las posibles ventas

Otro nombre señalado para la dirección deportiva del Sevilla es el de Akor Adams. El espigado delantero nigeriano está llamado a ser la gran venta del verano, ha hecho una buena temporada, ha metido goles, y ya ha sonado para clubes de la Premier League inglesa como el Fulham o el Newcastle.

Quedan dos delanteros más. Uno es Peque, que no termina de romper tras dos temporadas en el club. Al Racing de Santander le encantaría que regresara, pero el Sevilla pagó cuatro millones por él y no saldrá si no ingresa algo.

El último es Isaac Romero, quizás la situación más complicada. El canterano sigue sin confirmar su fulgurante inicio en los primeros meses de 2024, tiene serios problemas para ver portería y no termina de cuajar. Si llegaran ofertas por él, se estudiarían, pues al ser canterano generaría una plusvalía siempre bienvenida.

Así, la vanguardia del Sevilla de Luis García Plaza puede cambiar en su totalidad o quedarse prácticamente igual. El problema del equipo durante el año fue más la defensa que el ataque, aunque también es muy mejorable.