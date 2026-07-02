Oyarzabal y Cucurella, los mejores

Cuándo jugará España el siguiente partido del Mundial: fecha, horario y rival

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España ya está en octavos de final del Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente se ha impuesto de forma cómoda a Austria (3-0) en un partido que ha tenido a Mikel Oyarzabal como gran protagonista, autor de un doblete, el primero y el tercero. Pedro Porro firmó el segundo y Marc Cucurella tuvo incidencia directa en los tres.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores de España y Austria en este partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Notas de España: aprobados y suspensos

Unai Simón (5): ni un tiro a puerta de Austria. Bien en el juego de pies.

Pedro Porro (8): fue una de las novedades del once y respondió de manera notable. Se asoció bien con Lamine en la derecha, frenó sin demasiados problemas a Sabitzer y marcó el 2-0 apareciendo en el punto de penalti.

Cubarsí (6): un pelín por debajo del nivel mostrado en los tres primeros partidos, más blando en los duelos y en los cruces.

Laporte (7): la tuvo de cabeza en la primera mitad. Algo menos exigido que en otros duelos, pero certero atrás. El 3-0 nació de sus botas.

Cucurella (9): sin ser un partido soberbio en líneas generales, sí que fue determinante. Y de qué manera. Le anularon un gol sin que nadie supiera por qué, asistió a Oyarzabal en el 1-0, participó abriendo a Baena en el 2-0 y asistió de nuevo a Oyarzabal en el tercero.

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Rodrigo Hernández (6): un pelín lento en sus primeras acciones, aunque creció con el paso de los minutos.

Pedri (6): le rodearon en el primer tiempo, obligado a bajar más de lo que le gustaría para recibir. El 1-0 nació de sus botas, pero no le dejaron tener demasiada incidencia.

Lamine Yamal (8): le faltó el gol. Volvió loco a Laimer en el primer tiempo, rompiéndole y tirándole caños, jugando a placer. Algo individualista en un par de acciones y dos ocasiones clarísimas que le sacaron Alaba y Shlager sobre la línea.

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Dani Olmo (6): sus mejores acciones se quedaron a medias. Oyarzabal le sacó un buen derechazo y firmó una jugada preciosa girándose sobre sí mismo a la media hora que le arrebataron in extremis. Quizá le faltó algo más de protagonismo entre líneas. Sustituido en el 71'.

Baena (8): no es Nico Williams prime, pero está claro que ahora mismo es la pieza que mejor encaja en esa banda izquierda. Estrelló un balón en el larguero y dio una buena asistencia a Pedro Porro para hacer el 2-0 antes de ser sustituido en el 71'. Sigue creciendo partido a partido.

Oyarzabal (9): junto a Cucurella, el MVP. Schlager le sacó la primera con un paradón, pero no perdonó en la segunda apareciendo en la zona del 9 y cerró el triunfo anotando el tercero en el tramo final. Ya lleva cuatro en el Mundial.

Luis de la Fuente también dio entrada a:

Ferran Torres (1) : sólo fueron 20 minutos, pero bastante duros. Perdiendo balones, impreciso en sus llegadas al área y con la sensación de que está fuera del torneo. Acabó el partido con un disparo que no llegó ni a puerta.

: sólo fueron 20 minutos, pero bastante duros. Perdiendo balones, impreciso en sus llegadas al área y con la sensación de que está fuera del torneo. Acabó el partido con un disparo que no llegó ni a puerta. Mikel Merino (5) : poco, poquísimo en los 20 minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

: poco, poquísimo en los 20 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. Gavi (SC) : volvió a jugar tras aquella sorprendente titularidad en la primera jornada. Entró en el 86', sin tiempo para demasiado.

: volvió a jugar tras aquella sorprendente titularidad en la primera jornada. Entró en el 86', sin tiempo para demasiado. Pubill (SC) : debut en un Mundial para el central. Quién se lo iba a decir hace un año.

: debut en un Mundial para el central. Quién se lo iba a decir hace un año. Fabián (SC): entró en el tiempo de descuento, junto a Pubill.

Notas de Austria: aprobados y suspensos

Alexander Schlager (5): tres paradas de muchísimo valor a Lamine (dos) y Oyarzabal en la primera mitad. Vendido en los goles.

Posch (4): un cruce clave ante Olmo para evitar el primero... justo antes de que el 1-0 llegara por su banda. Algo lento en las acciones de área y sin protagonismo arriba.

Kevin Danso (3): todavía debe estar pensando por dónde le coló la pelota Dani Olmo en esa jugada dentro del área. Muy flojo.

David Alaba (2): está mayor. Salió en la foto del gol de Oyarzabal, pero es que antes ya había cometido un error importante en la salida de balón. Sacó sobre la línea el gol de Lamine, pero... ¿dónde estaba en el 3-0?

Laimer (3): Lamine le volvió loco en la primera mitad y Rangnick decidió colocarle en el medio durante el segundo tiempo, donde apenas incidió en el juego.

Seiwald (4): participó poco y no le debió gustar a Rangnick su primer tiempo, pues se quedó en el banquillo tras el descanso.

Xaver Schlager (5): una sombra de Pedri durante la primera mitad. Con balón poquito, pero tapó bien al canario. Aún así, sustituido al descanso.

Schmid (3): no es que estuviera mal, es que prácticamente ni estuvo. Sólo 26 intervenciones con balón antes de ser sustituido en el 60'.

Wanner (4): completó los 90 minutos y apenas tocó la pelota. Desapercibido.

Sabitzer (4): arrancó en la banda, desde donde puso un buen centro y poco más. La segunda mitad jugó de segundo delantero, pero nada de nada.

Gregoritsch (4): en su mejor ocasión, al cuarto de hora, no llegó a saltar con fe tras un buen centro de Sabitzer. Prácticamente nada más. Sustituido en el 60'.

Ralf Rangnick también dio entrada Grilltsch y Chukwuemeka tras el descanso, Arnautovic y Kalajdzic en el 60' y Prass en el 85'.