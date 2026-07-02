Cuándo jugaría España el siguiente partido del Mundial 2026 si gana a Austria: fecha, horario y rival

Alberto Cercós García 02 JUL 2026 - 18:08h.

De ganar en dieciseisavos, este sería su próximo rival en el Mundial

Luis de la Fuente desvela un "milagro" con Nico Williams, Yeremy Pino y Víctor Muñoz

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La selección española afronta este jueves una cita decisiva en el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se enfrenta a Austria en los dieciseisavos de final, en un duelo a vida o muerte que arrancará a las 21:00 horas (hora peninsular española). Tras completar una sólida fase de grupos, La Roja busca dar un nuevo paso hacia el título ante un rival que llega dispuesto a sorprender y prolongar su aventura en el torneo. El encuentro se presenta como una de las eliminatorias más atractivas de la jornada y marcará el futuro inmediato de España en la competición.

Fecha, horario y rival: lo que le vendría a la Selección

Si España consigue superar a Austria este jueves, su siguiente compromiso ya tiene fecha y horario. La selección disputaría los octavos de final el próximo lunes 6 de julio, a partir de las 21:00 horas en España. El combinado nacional volvería a jugar en horario de máxima audiencia con el objetivo de seguir avanzando en un cuadro que cada vez gana más exigencia conforme avanzan las rondas.

El rival saldría del enfrentamiento entre Portugal y Croacia, que también se disputa este jueves (o mejor dicho en la madrugada del viernes) y definirá el otro clasificado de esta parte del cuadro. Tanto la selección lusa como la croata representan un desafío de máximo nivel para España, por lo que el billete a cuartos de final pasaría por superar a otra de las grandes potencias europeas. El vencedor del España-Austria se medirá, por tanto, al ganador de ese cruce en una eliminatoria que promete ser una de las más igualadas de los octavos de final del Mundial 2026.