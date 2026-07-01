Tielemans y Trossard se pelean en pleno partido de Bélgica ante Senegal

Máxima tensión en la selección belga cuando aún restaban 15 minutos de encuentro

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Máxima tensión en Bélgica. Youri Tielemans y Leandro Trossard han protagonizado una de esas imágenes que se ven pocas veces sobre un terreno de juego, peleándose entre sí justo antes de la pausa de hidratación de la segunda mitad durante el partido ante Senegal cuando el combinado africano ya ganaba 0-2 y tenía un pie y medio en octavos de final del Mundial 2030.

Rudi García ya había tomado algunas decisiones cuestionables durante esa segunda mitad, en la que mandó al banquillo a Kevin de Bruyne y Jérémy Doku, dos de los futbolistas con más galones de la selección. No surtió efecto, la reacción belga no llegó y la tensión empezó a crecer con el paso de los minutos.

El momento álgido llegó en el 73'. El árbitro decretó la pausa de hidratación con 0-2 en el marcador a favor de Senegal. En ese momento, las cámaras de la realización captaron a Trossard y Tielemans discutiendo de manera vehemente sobre el terreno de juego. Los dos se acercaban entre sí, pero Lukaku y compañía tuvieron que intermediar para separarlos.

Ambos llegaron al banquillo para atender las atenciones de Rudi García, pero se colocaron en zonas totalmente opuestas de ese corillo alrededor del entrenador, confirmando la tensa situación que se vive en el combinado belga.