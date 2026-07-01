El nuevo fichaje blaugrana salió desde el banquillo y fue clave en la remontada

Harry Kane MVP, cinco suspensos y un gran señalado en la remontada de Inglaterra ante RD Congo: las notas

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No estaba siendo el mejor Mundial de Anthony Gordon... hasta ahora. El extremo aterrizó en el torneo poco después de que el FC Barcelona pagara 80 millones de euros por su fichaje, por lo que acaparaba buena parte de las miradas en la selección de Inglaterra. Thomas Tuchel le dio galones en los primeros partidos, pero sus pobres actuaciones han provocado que haya perdido la titularidad en los dos últimos... precisamente ante Marcus Rashford, a quien va a sustituir en el Camp Nou.

Gordon apenas incidió ante Croacia y tampoco tuvo demasiado protagonismo ante Ghana, así que Tuchel le mandó al banquillo frente a Panamá en el tercer encuentro, en el que no jugó ni un solo minuto. Este miércoles, ante la RD Congo, volvió a partir desde el banquillo, pero sí que tuvo minutos en la segunda mitad. Y esta vez sí que fue determinante.

Anthony Gordon, dos asistencias en el Inglaterra-Congo

No con regates, no con asociaciones, pero sí con asistencias. A los 76 minutos, con el combinado africano defendiendo con uñas y dientes el 0-1, Gordon recibió en el costado izquierdo del área y colgó el balón al corazón de la misma, donde apareció Kane para rematar de cabeza y hacer el 1-1.

Diez minutos más tarde, en el 86', su asistencia fue más 'testimonial', pero le sumará a nivel estadístico. Dribló en la frontal y consiguió que el balón llegara de nuevo a Kane, que levantó la mirada y se inventó un derechazo directo a la escuadra. Un golazo para hacer el 2-1 y firmar la remontada de Inglaterra.

Ahora, los ingleses se medirán a México en octavos de final con la duda de los extremos. Madueke y Saka se juegan un puesto en la derecha y Rashford y Gordon, otro sitio en el costado zurdo. ¿Repetirá Tuchel sus últimos onces o volverá a apostar de inicio por el nuevo fichaje del Barça?