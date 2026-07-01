Thomas Tuchel apuesta de nuevo por Rashford en banda

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Alineaciones confirmadas en Atlanta. Inglaterra busca los octavos de final del Mundial 2026 tras una fase de grupos autoritaria, en la que fue de más a menos para acabar como líder de grupo. En frente tendrá a la RD del Congo, una de las grandes sorpresas en esta ronda de dieciseisavos tras firmar 4 meritorios puntos en un grupo en el que también estaban Portugal y Colombia. En el horizonte ya espera México como rival a batir.

Once de Inglaterra: bajas y novedades

Thomas Tuchel introduce varias novedades respecto al partido ante Panamá y vuelve a dejar en el banquillo a Anthony Gordon. El nuevo fichaje del Barça fue titular en los dos primeros encuentros, pero firmó dos actuaciones muy grises, lo que ha provocado que precisamente otro exazulgrana como Marcus Rashford le haya quitado la titularidad en la banda izquierda.

Además, Madueke recupera su sitio en la derecha en detrimento de Saka y Bellingham volverá a jugar en el doble pivote, por lo que Rice regresa al once en sustitución de Morgan Rogers. Tuchel no puede contar con Reece James ni Jarell Quansah, lesionados los dos.

Así pues, Inglaterra sale de inicio con Pickford; Spence, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Declan Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; y Harry Kane.

Once de RD Congo: bajas y novedades

Sebastien Desabre, seleccionador del cuadro congoleños, introduce una única novedad respecto al partido ante Uzbekistán: deja en el banquillo a Cedric Bakambu y apuesta por Ngal'ayel Mukau, habrá que ver si como segundo delantero o más bien como mediapunta para fortalecer el centro del campo. El resto del once es idéntico al del último encuentro.

Así pues, la RD del Congo sale con Mpasi Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki; Mbuku, Mukau, Cipenga; y Yoane Wissa.