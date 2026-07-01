Alberto Cercós García 01 JUL 2026 - 16:30h.

Alemania vuelve a caer en un Mundial y ya van tres ediciones que no llega lejos

El polémico gol anulado a Alemania que le deja fuera del Mundial

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Ver a Alemania cayendo en dieciseisavos de final es, hasta la fecha y junto con la eliminación de Países Bajos, una de las grandes sorpresas de este Mundial. El equipo de Julian Nagelsmann no pudo vencer a Paraguay hace un par de días, en un partido que terminó en una agónica tanda de penaltis donde Orlando Gill se aupó como el claro MVP deteniendo los disparos de Kai Havertz y Nick Woltemade. Un batacazo mayúsculo para el combinado alemán, que ya encadena tres citas mundialistas donde no logran dar con la tecla: tanto en Rusia como en Qatar no pasaron de la primera fase y, en esta ocasión, solo llegaron a dieciseisavos. La situación es tan dramática que ya se rumorea sobre el futuro del mencionado Nagelsmann en el banquillo y leyendas como Toni Kroos no han dudado en alzar la voz tras un duro revés.

"Ahora mismo no tenemos ni un solo jugador de clase mundial. Tenemos futbolistas con potencial para serlo, pero eso no significa que ya estén en la élite. Los verdaderos jugadores de nivel mundial son los que están decidiendo todos los partidos y, además, están arriba en el ranking de goleadores. Nosotros no tenemos a ninguno y debemos admitirlo con honestidad”, señala el excentrocampista del Real Madrid en su cuenta de TikTok.

Pero la crítica de Kroos no termina únicamente ahí. "Cuando teníamos éxito en este tipo de torneos siempre daba la sensación que podíamos subir una marcha en cualquier momento. Este equipo ya no es capaz de hacerlo. Solo pensamos que somos mejores que Paraguay y que, de una manera u otra, íbamos a ganar el partido", añade el alemán.

Alemania y sus 'estrellas' estrelladas

Aunque parezca paradójico, en Alemania sí hay grandes jugadores. Sin embargo, en este Mundial nadie ha estado al nivel esperado. Nombres como Joshua Kimmich, Leroy Sané, Kai Havertz, Florian Wirtz o Jamal Musiala no han podido rendir como se esperaba. Nagelsmann no les ha sabido potenciar y, pese a la goleada en la primera jornada ante Curazao, el equipo sufrió de lo lindo para vencer a Costa de Marfil (remontando en los últimos minutos) y perdió ante Ecuador pese a marcar primero en la fase de grupos, en lo que fue un claro aviso para el choque ante Paraguay.

El desastre no es tan antológico como el que vivieron en Rusia o Qatar, pero el hecho de caer en penaltis ante Paraguay es un lastre que tendrá muchas consecuencias a corto-medio plazo en Alemania. Las duras palabras de Kroos no hacen otra cosa que corroborar el mal momento que vive el fútbol alemán y los rumores son claros: Jürgen Klopp puede entrar ya a escena para sustituir a Nagelsmann en el banquillo.