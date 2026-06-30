María Trigo 30 JUN 2026 - 08:22h.

La emotiva historia del guardameta de Paraguay, que ha sufrido mucho para llegar a la élite del fútbol

El polémico gol anulado a Alemania que le deja fuera del Mundial

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La leyenda de Orlando Gill ha nacido y es para que sea mundialmente conocida. El portero de Paraguay ha pasado esta madrugada a la historia tras ser el artífice principal de que Alemania perdiera su primera tanda de penaltis en un Mundial en toda su historia. Palabras mayores para un futbolista de 25 años al que le ha costado mucho llegar a la élite y a la portería de su Selección,

Juega en San Lorenzo de Almagro en la Primera División de Argentina, club que le dio la oportunidad de dar el salto a la élite del fútbol profesional en enero de 2025 y sólo unos meses después ya debutó con Paraguay, aunque hasta última hora su titularidad en el Mundial fue duda. Decisión correcta y desde ahí se ha ganado a pulso estar donde está y ser el héroe nacional de Paraguay gracias a sus cinco paradas claves ante Alemania (ya suma 17 en lo que va de Mundial) y a que paró dos penaltis. Casi nada.

Un ofrecimiento para buenos entendedores

Orlando Gill atendió a la Cadena COPE tras el encuentro y ojo porque dejó completamente en el aire su futuro tras la Copa del Mundo y para nada descartó la opción de fichar por algún equipo en España: "La verdad, ¿por qué no? Estaría bueno pegar el salto. Veremos qué pasa después de este Mundial. Vamos a sentarnos a charlar de ese tema".

Precisamente, algunos medios comentaron el pasado 30 de mayo que el portero había sido ofrecido al Valencia CF y que este buscaba las fórmulas económicas que le permitieran hacerse con sus servicios.

Orlando Gill vendió camisetas para llegar a la élite

La dura historia del cancerbero la reveló Melissa Avalos el 10 de septiembre de 2025, día que debutó con Paraguay frente a Perú. Y es que Orlando Gill y su familia lo han pasado muy mal, tal y como ella misma relata para sacar a delante a su hijo prematuro: "Un día lo soñamos y hoy lo vivimos. La primera foto me hace llorar de felicidad porque lo lograste amor. Las demás fotos son el momentos más difícil de nuestra vida cuando Lauti nació y no teníamos nada y Orlando vendía sus prendas del club donde jugaba en ese entonces para poder solventar los gastos. Nuestro hijo luchó por su vida y su papá siempre estuvo. Vendió todo, vendió su camiseta de la selección de la sub 20 (no pudo guardar de recuerdo), vendió sus prendas su championes. Literal, ¡¡vendió TODO!! Y tanta fue nuestra tristeza que lo que hoy estamos viviendo pedimos orando y llorando a Dios y él nos cumplió. No fue fácil y nunca será fácil nada pero con amor y sacrificio todo se puede. Ojalá el mundo entero sepa el gran corazón que tenés y las ganas que tenés de seguir creciendo!! TU HIJO Y YO TE AMAMOS Y ESTAMOS ORGULLOSOS DE VOS".

El asedio de Alemania: "Fue una película de terror"

En la zona mixta tras el encuentro, Gill también habló de cómo vivió el asedio al que Alemania sometió a Paraguay durante gran parte del partido, con una defensa excelente de la Albirroja: "Fue como una película de terror. Los alemanes te aparecían por todos lados por la calidad que tienen. Todavía no puedo creer lo que conseguimos. Le tuvimos muchísimo respeto a Alemania y a sus figuras, pero dentro del campo es a matar".