Austria confirma una baja importante en defensa para medirse a España

Pablo Sánchez 01 JUL 2026 - 22:44h.

La obsesión de Luis de la Fuente por mejorar a España: se pasa el día libre analizando a Austria en el hotel

La única ausencia en el próximo rival del torneo

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El lateral izquierdo austríaco Philipp Mwene se perderá el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra España mañana, jueves, por una lesión en el muslo derecho, anunció este miércoles la Federación Austríaca de Fútbol (ÖFB).

El jugador del FSV Mainz alemán, titular en los dos últimos partidos de la fase de grupo contra Argentina y Argelia, sufrió una lesión durante el entrenamiento del martes. Según la prensa deportiva austríaca, la posición de Mwene será cubierta este jueves por Konrad Laimer (Bayern Múnich), una de las principales bazas del combinado austríaco en lo que va del torneo.

Una revisión de resonancia magnética determinó que no se trata de una lesión grave, sin bien el lateral de 32 años se perderá con seguridad al menos el partido contra España, indicó una fuente de la ÖFB.

Los demás 25 jugadores austríacos se entrenaron este miércoles por la tarde (local) en Santa Barbara, desde donde viajarán este jueves en bus a Los Ángeles. En caso de ganar contra España, los hombres dirigidos por técnico Ralf Rangnick viajarían directamente de Los Ángeles a Dallas, donde se disputará el lunes próximo el partido de octavos de final contra el ganador del cruce entre Portugal y Croacia.

Máximo rendimiento frente a excelencia

La selección de Austria es consciente de que debe elevar su rendimiento al máximo si quiere cosechar un éxito mañana contra España, en un partido de dieciseisavos de final del Mundial que el entorno del equipo ya califica como un "momento histórico" y que afronta como si fuera una final por la excelencia técnica del rival.

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Así lo ha explicado a la prensa el seleccionador austríaco, el alemán Ralf Rangnick, desde Los Ángeles (Estados Unidos), donde su equipo ultima la preparación para el encuentro de este jueves contra la vigente campeona de Europa.

Austria selló su pase tras un agónico empate 3-3 contra Argelia en el último suspiro de la fase de grupos. Después de tres partidos en los que el combinado alpino ha marcado seis goles pero ha encajado otros tantos, el técnico reconoció la necesidad de ajustar las líneas.

"Es lógico que tengamos margen de mejora en el comportamiento defensivo de todo el equipo", explicó Rangnick, en declaraciones recogidas este miércoles por la agencia austríaca APA. "Sabemos que tenemos que hacer un par de cosas mejor si queremos tener una oportunidad. Teniendo en cuenta que con España nos enfrentamos a un equipo que técnicamente es, probablemente, el mejor del mundo con la posesión del balón, sin duda tenemos que dar un paso al frente", subrayó.

Pese a la envergadura del desafío, el preparador, de 68 años, se mostró optimista y aseguró que el grupo cree en sus posibilidades: "Todavía no hemos alcanzado nuestro máximo rendimiento", dijo.