Joaquín Anduro 03 JUL 2026 - 20:31h.

Rafa Jódar cayó en tercera ronda ante Mochizuki

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La primera experiencia de Rafa Jódar en Wimbledon y en un torneo de hierba ha acabado este viernes en tercera ronda con la derrota ante el japonés Shintaro Mochizuki, 151º del mundo, por 1-6, 7-6(5), 6-4 y 6-4. El madrileño se lo ha tomado con filosofía ante su primera experiencia sobre esta superficie después de que su última lesión le haya impedido probarse en los torneos previos, pero no quiere que esto sirva como excusa.

"Sabía que era mi primer torneo en hierba como profesional. Ha sido diferente, la bola va muy rápida. Tienes que estar atento a todos los juegos. Es complicado dar la vuelta a los partidos, sobre todo en rondas avanzadas. Hay que aprender de esto y coger experiencia para otros años. Analizaré con mi padre y con mi equipo lo que ha pasado para aprender para el futuro", declaró el de Leganés tras el encuentro.

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Rafa Jódar reconoció que una de las claves ha sido su reducción en la velocidad en el saque: "Es un poco consecuencia de esos últimos partidos la velocidad en el saque. Sabía como jugaba y qué me iba a plantear. He empezado bien pero ha subido su nivel luego. He dado lo que he podido pero no me ha llegado y ahora a seguir trabajando".

"Cada uno tiene su juego. En el primer set lo he manejado bien pero luego ya no. Son circunstancias del juego. Ahora intentar analizar lo que he hecho mal y mejorar", insistió el español tras esta primera experiencia al primer nivel sobre hierba.

Los próximos planes de Rafa Jódar

Ahora, Rafa Jódar volverá a Madrid y, desde ahí, analizará cuál es el próximo torneo ATP dentro de su calendario personal: "Ahora no sé los planes. Tengo que ver con mi padre las siguiente semanas. Volveré a Madrid para la recuperación, entrenar y a partir de ahí ver los torneos que interesa jugar".

"Esta primera experiencia es un gran torneo. El juego es diferente y no hay muchas semanas para adaptarse. Hay que cambiar rápido el chip de tierra a hierba. No pude jugar ningún torneo pero no es excusa; he jugado tres partidos y he aprendido mucho y a ver si me sirve de experiencia", finalizó.