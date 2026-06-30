Wimbledon se convierte en una pasarela de moda: del kimono de Naomi Osaka al increíble aviso a Jéssica Bouzas

Fran Duarte Madrid, 30 JUN 2026 - 16:24h.

El prestigioso torneo londinense tiene un estricto código de vestimenta y algunos tenistas lo desafían con mucha originalidad

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Wimbledon es sin ninguna duda el mayor torneo del mundo del tenis. El Gran Slam británico es un cóctel perfecto que mezcla deporte y moda. Solo hay que ver algunos de los ‘outfits’ que han estrenado los tenistas al comienzo del torneo para darse cuenta de que el césped de torneo del All England Club es la mejor de las pasarelas para sus estrellas.

Uno de los más originales ha sido Taylor Fritz. El estadounidense ha salido al encuentro contra Draper con una vestimenta que a cualquier amante del tenis le ha parecido familiar. El partido contra Draper ha acabado cancelándose por baja del inglés, pero eso no ha impedido que Fritz hiciese una de las mejores imitaciones de Roger Federer que se recuerdan.

Eso sí, lo de Fritz se queda en anécdota si nos fijamos en lo que ha hecho Naomi Osaka en su estreno en Wimbledon. La japonesa ya nos tiene acostumbrados a empezar cada partido vestida con prendas que parecen sacadas de una colección de alta costura. Su pasión por la moda es evidente, pero el kimono con el que ha salido al césped de Wimbledon se lleva la palma. Osaka ha sorprendido a todos con un particular kimono inspirado en el personaje de Lucy Liu en Kill Bill y le ha debido de dar suerte porque ha acabado ganando con soltura a Elsa Jacquemot en dos sets.

El aviso de Wimbledon a Jéssica Bouzas por no cumplir la normativa

Pero, pese a que al ver estos originales ‘looks’ de los tenistas uno puede pensar que la originalidad y el destacar puede ser uno de los factores característicos del torneo, la realidad es que el organismo que rige la normativa de Wimbledon es muy quisquilloso con la vestimenta. Precisamente, desde el ‘All England Lawn Tennis and Croquet Club’, el club privado de tenis que fundó este prestigioso torneo impone a los tenistas que deben jugar con un impoluto color blanco los partidos de Wimbledon. Una norma que no ha violado Naomi Osaka, pero que casi lo hace la tenista española Jéssica Bouzas. La gallega se ha enfrentado a un aviso de la juez de silla y le ha advertido por el logotipo de su marca de ropa, que llamaba mucho la atención en el blanco del vestido de Bouzas.

“Nada un problema… aquí ya sabemos que son muy estrictos con muchas cosas y se ve un poquito de negro por aquí y no se puede”, ha confesado Jéssica tras su victoria en Wimbledon contra Potapova. “Tendré que arreglarlo. Son muy estrictos con cosas como estas y ahora vere como lo soluciono. Porque no puedo jugar sin ello, claro”, ha comentado irónicamente. Un problema que veremos si afecta a más tenistas a lo largo de esta edición.