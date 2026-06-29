Rafa Jódar debuta con victoria en Wimbledon y se presenta con un puntazo

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 JUN 2026 - 14:13h.

El tenista madrileño ha ganado en su debut en Wimbledon

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Rafa Jódar ha necesitado muy poco tiempo para dejar su carta de presentación en Wimbledon. El joven tenista español ha protagonizado uno de los puntos más espectaculares de la primera jornada del Grand Slam británico durante su debut frente al británico Felix Gill. Un golpe con mucha clase que ha levantando la ovación del público. Jódar llega a Londres tras superar unas molestias abdominales que le impidieron disputar los torneos previos de Queen’s y Eastbourne, aunque ha asegurado sentirse recuperado al cien por cien para afrontar su estreno en Wimbledon. El madrileño ya ha vencido a Gill en el primer partido del torneo (6-3, 6-3, 7-5) y afronta un cuadro de enorme exigencia, con un posible enfrentamiento frente a Jannik Sinner en los octavos de final si logra seguir avanzando rondas.

El puntazo de Rafa Jódar en su debut en Wimbledon

El punto ha llegado en el tercer set del encuentro ante Felix Gill y Jódar ha sorprendido a todos con una gran capacidad técnica y competitiva en una superficie en la que apenas acumula experiencia. Tras un gran saque del británico, Jódar hizo un golpe cruzado a los pies de Gill. El inglés aceleró el juego y, aprovechando que el español estaba en el lado derecho de la pista, golpeó hacia la izquierda. En ese momento, el madrileño leyó la posición de Gill y le superó por su derecha.

Jódar continúa confirmando la progresión que le ha convertido en una de las grandes irrupciones del tenis español durante esta temporada. Después de su explosión en el circuito ATP y de llegar a Wimbledon como uno de los nombres a seguir del torneo, el madrileño ya ha dejado una de las imágenes más destacadas de su debut en el Grand Slam británico y ya está en la siguiente ronda del torneo.