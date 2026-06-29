Eva Vedder conquista la XXX edición del Open Diputación ciudad de Palma del Río

Redacción ElDesmarque 29 JUN 2026 - 10:08h.

La neerlandesa supera a la australiana Elena Micic por un doble 6-4 en una final de gran nivel y sucede a Fangran Tian como campeona del torneo.

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La XXX edición del Open Diputación Ciudad de Palma del Río ya tiene campeona. La neerlandesa Eva Vedder, primera cabeza de serie del torneo, confirmó su condición de favorita al imponerse este domingo a la australiana Elena Micic por 6-4 y 6-4 en una disputada final de una hora y 33 minutos, poniendo el broche a una edición histórica del torneo internacional femenino.

La final ofreció un tenis de gran nivel entre las dos mejores jugadoras de la semana. Vedder tuvo que sobreponerse durante todo el encuentro a unas molestias en el tendón rotuliano de su pierna derecha, que incluso le hicieron cojear en varios momentos del partido. Pese a ello, la neerlandesa mantuvo la solidez que ha mostrado durante todo el torneo para terminar levantando el trofeo.

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El primer set se decidió con una única rotura de servicio favorable a Vedder, suficiente para cerrar el parcial por 6-4. La igualdad continuó en la segunda manga, donde ambas jugadoras intercambiaron breaks antes de que la neerlandesa volviera a tomar ventaja en los momentos decisivos. Micic logró salvar dos bolas de partido al resto, pero finalmente Vedder no desaprovechó su turno de saque y certificó el triunfo con un nuevo 6-4.

Mención especial merece el torneo realizado por Elena Micic, que completó una brillante semana alcanzando tanto la final del cuadro individual como la final del cuadro de dobles, demostrando un gran nivel competitivo durante toda la competición pese al desgaste acumulado.

Con este triunfo, Eva Vedder inscribe su nombre en el palmarés de la XXX edición del Open Diputación Ciudad de Palma del Río, una edición muy especial al conmemorarse el trigésimo aniversario del torneo, que durante una semana ha vuelto a reunir en El Pandero a algunas de las mejores jugadoras del circuito internacional femenino.