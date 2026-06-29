‘Mar Amigo Sail Racing’ gana la XIX Regata Amigos de la Vela, Avante Canasta

Redacción ElDesmarque 29 JUN 2026 - 09:32h.

El Swan 42 del RCMT Punta Umbría se impone en la regata organizada por el Real Club Náutico de El Puerto de Santa María

‘Uma’ (CN Puerto Sherry) y ‘Estero Blanco (RCN de El Puerto) son los otros ganadores que deja la regata tras una espléndida jornada en la bahía gaditana

Compartir







La embarcación ‘Mar Amigo Sail Racing’, de Basilio Marquínez, con Nacho Zalvide a la caña y grímpola del Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría, se ha proclamado vencedora de la XIX Regata Amigos de la Vela, Avante Canasta, organizada por el Real Club Náutico de El Puerto de Santa María en aguas de la Bahía de Cádiz.

Un total de 13 barcos participaron en esta nueva edición, repartidos en las clases ORC y Tripulación Reducida, en una jornada marcada por el viento de poniente. La intensidad fue floja en la salida, con unos 5 nudos, pero fue subiendo progresivamente hasta alcanzar los 12 nudos a medida que avanzaba la prueba, permitiendo a la flota completar un recorrido costero de 7 millas en algo más de una hora. El recorrido fue salida, boyas Recalada y Cabezuela y llegada al igual que la salida frente a la playa portuense de Vistahermosa.

El Swan 42 ‘Mar Amigo Sail Racing’ hizo lo que debía para mandar en la flota, navegando con autoridad y siendo el primero en cruzar la línea de llegada. Tras la compensación de tiempos, el barco de Basilio Marquínez confirmó su victoria con casi tres minutos de ventaja sobre el Corel 45 ‘Sirius’, de la Comisión Naval de Regatas de Cádiz, con Jorge Flethes al mando.

El tercer puesto de la general ORC fue para el Dufour 40 ‘UMA’, de Ernesto Vilches, con base en el Club Náutico Puerto Sherry, ganador en su división, ORC B. A las puertas del podio de la general se clasificó el Grand Soleil 37 ‘Pillaban’, de David Fernández, del vecino Club Náutico de Rota, seguido del Dufour 34 ‘Thyra II’, de Santiago García, con base en el Real Club Náutico de El Puerto de Santa María.

PUEDE INTERESARTE Vicente Climent se proclama campeón de Andalucía de Patín a Vela

Por su parte el defensor del título, el Dufour 44 ‘Pantalán Zero’, de Jorge Domenech y Ángel Ruiz, también con base en el club portuense, no pudo repetir la victoria de la pasada edición y firma esta vez el octavo puesto de la general.

En la clasificación por divisiones, el podio de ORC A coincide con el de la general ORC, con triunfo para el ‘Mar Amigo Sail Racing’, seguido del ‘Sirius’ y el ‘Pillaban’. En ORC B, junto al vencedor ‘UMA’, completaron el podio el ‘Thyra II’ y el Hanse 342 ‘Arrimo’, de Manuel Páez, representante del Club Náutico Sevilla.

En la clase Tripulación Reducida, la victoria fue para el Brenta 24 ‘Estero Blanco’, del presidente del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María, Santiago Villagrán. Le siguió el ‘Buzz Light Year’, del vocal de Deportes del club, Eric Perignat, también con base en el real club portuense, mientras que el tercer puesto fue para el Mustang 30 ‘Madrugada’, de Darío Márquez y Fernando Vidal, con base en el Club Náutico Sancti Petri.

Tras la regata, las tripulaciones disfrutaron de la tradicional comida marinera en la terraza del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María, y la posterior entrega de trofeos presidida por Santiago Villagrán, presidente del club, acompañado por José Monge, representante de Williams & Humbert, patrocinador principal de la regata a través de su marca Avante Canasta.

La Regata Amigos de la Vela, Avante Canasta volvió a cumplir con su doble carácter deportivo y social, reuniendo a parte de la flota de crucero de la Bahía de Cádiz en una cita ya consolidada dentro del calendario andaluz. La prueba está organizada por el Real Club Náutico de El Puerto de Santa María, con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la Federación Andaluza de Vela, el patrocinio principal de Williams & Humbert a través de Avante Canasta, y el apoyo de Cruzcampo.