Lucas Gatti 17 AGO 2026 - 17:02h.

El delantero insiste en salir para fichar por el Barça

Julián Álvarez juega su última bala en el Atlético y el Barcelona pone un límite

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El Arsenal FC se juega la última ficha previo al cierre del mercado de fichajes para quedarse con Julián Álvarez. La situación está muy difícil para el club inglés, pero insiste por el delantero de 26 años y ha dado un paso adelante en la pelea con el Barcelona.

Según ha podido saber ElDesmarque, Mikel Arteta se comunicó con Álvarez para expresarle su deseo de que se sume al Arsenal para disputar la temporada 2026/27. En los últimos días, el entrenador inglés volvió a llamarlo para intentar convencerlo de que fichara por el equipo londinense. Sin embargo, el argentino dejó en claro su posición en el Atlético de Madrid, y además le dijo que, en caso de irse, su prioridad es unirse al Barcelona durante este verano.

Hoy, el campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 no tiene intenciones de regresar al fútbol inglés porque ya vivió la experiencia cuando jugó en el Manchester City de Pep Guardiola, y tiene en mente al Barca. Pero el Atlético de Madrid está firme en su postura de no dejar salir a Álvarez, más allá del deseo del delantero de marcharse a Cataluña. Es más, el atacante de Calchín, Córdoba, le comunicó a su entrenador Diego Pablo Simeone la idea de continuar su carrera en el conjunto catalán y le pidió que lo ayudara a salir, pero la decisión final la tomará la dirigencia colchonera, dueño de su pase. Sin embargo, el argentino rechaza volver a la Premier League al priorizar vestir la casaca azulgrana.

El plan del Arsenal ante el rechazo de Julián Álvarez

El club madrileño lleva semanas defendiendo la posición de que no quiere negociar su salida. Miguel Ángel Gil Marín llegó a ponerse firme cuando aseguró que Álvarez no saldría “ni por 200 millones de euros”, una declaración que muestra la postura del Atleti. Frente a esta situación complicada, Arteta tiene un plan B para reforzar su delantera: Víctor Oshimen, delantero nigeriano del Galatasaray de Turquía. El conjunto turco ya ha rechazado una oferta de 130 millones de euros del Al Hilal y mantiene firme su postura de no vender a su futbolista estrella. Pero intentarán desde Londres convencer a la dirigencia turca.

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Arteta busca un delantero sabiendo además que el Barça puso los ojos en Viktor Gyokeres y se podría ir unos de los delanteros figuras de los gunners. La semana pasada, ya habían irrumpido con Lautaro Martínez y Luis Suárez, del Inter de Milán y Sporting de Lisboa, pero ambos no se irán de sus respectivos clubes.

Por último, en estos días Álvarez seguirá presionando para salir del Atlético y pidió para ello tener una reunión con Gil Marín, pero no le será para nada fácil convencer a la dirigencia. De esta manera, el Arsenal pierde las esperanzas de tener a 'la araña' y el Barcelona hará un nuevo intento, pero ya busca otras alternativas para reforzar la línea ofensiva.