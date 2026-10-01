Joao Félix suelta la bomba con su fichaje gratis por el Barcelona: primeros contactos

"Su gran sueño es regresar al Barça con la carta de libertad", asegura el diario Sport

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Joao Félix podría protagonizar uno de los grandes bombazos del próximo mercado de fichajes. El delantero acaba contrato con el Al-Nassr a final de temporada y ya ha admitido que su deseo es regresar al fútbol europeo y volver a competir en la Champions League. En ese contexto aparece ahora el FC Barcelona, que ya contó con el luso en calidad de cedido hace dos temporadas.

Y es que según informa el diario Sport, el "gran sueño" de Joao Félix es "regresar al Barça con la carta de libertad". El futbolista es consciente de que se convertirá en una oportunidad de mercado el próximo verano y su deseo pasaría por volver a vestir la camiseta azulgrana tres temporadas después de su primera aventura.

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De hecho, el mismo diario asegura que ya se han producido los primeros contactos: Jorge Mendes "ya se lo ha comunicado al club blaugrana". Eso sí, admiten que la operación no sería sencilla no desde el punto de vista económico, sino deportivo, ya que es un perfil más que cubierto en la plantilla actual de Hansi Flick, cuyas prioridades apuntan a un 9 de referencia.

Joao Félix y su deseo de volver al Barcelona

Cabe recordar que Joao ya vistió la camiseta del Barça durante el curso 2023/2024. Llegó en calidad de cedido desde el Atlético de Madrid y disputó 44 partidos con la camiseta azulgrana en los que anotó diez goles y repartió seis asistencias. Arrancó como titular y dejando buenas sensaciones, pero se acabó diluyendo con el paso de las semanas, como en casi todos sus equipos.

Tras aquella cesión, en verano de 2024, el Chelsea pagó 54 millones por su fichaje, lejos de los 126 millones que llegó a pagar un Atlético que, por entonces, ya quería deshacerse del jugador. Aún así, Joao duró poco en su segunda etapa en Stamford Bridge, pues se marchó cedido al Milan en enero de 2025 y traspasado al Al-Nassr el verano posterior a cambio de 35 millones.

A sus 26 años, Félix vive ahora uno de los mejores momentos de su carrera. Suma 30 goles y 22 asistencias en 55 partidos con el equipo árabe, con el que acaba contrato en junio de 2027, pues sólo firmó por dos temporadas. Hace apenas unos días ya admitió que sus planes pasan por regresar a competiciones más competitivas: "Tengo en mente regresar a Europa, aunque tal vez no de inmediato. No sé si será al final de esta temporada o al final de la próxima, pero quiero volver a Europa, jugar de nuevo en la Champions League y competir allí. Enfrentarse a los mejores equipos del mundo te da una motivación extra", dijo al Diario As. Ahora, el Barça vuelve a aparecer como una oportunidad en su horizonte.