Ángel Cotán 01 OCT 2026 - 09:45h.

Las dos estrellas mundiales participarían en una misma campaña

Joan Laporta pide el Balón de Oro para Lamine Yamal: "Me recuerda a Messi, Neymar y Ronaldinho"

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En el pasado Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México, el aficionado medio consiguió la 'foto' que tanto deseaba. Lionel Messi y Lamine Yamal, frente a frente, con la copa del mundo de fondo. La gran batalla se la llevó el 'aprendiz', mientras que el 'maestro' hincaba rodilla y vislumbraba su final internacional.

Durante la previa de la gran final entre la Selección Española y Argentina, una imagen se compartió por todos los canales posibles. Aquel baño de Lionel Messi a un pequeño Lamine Yamal con motivo de un calendario benéfico abrió portadas y protagonizó debates.

La marcha del genio argentino a la MLS no han permitido ver más duelos entre ambos, pero aún parece que resta una última imagen entre ambos futbolistas. Footy Headlines, espacio experto en adelantar los diseños de las camisetas de los grandes clubes de fútbol, filtra una campaña entre ambos.

La campaña filtrada entre Lionel Messi y Lamine Yamal

Según la citada fuente, Adidas estaría trabajando en una campaña especial de cara a una posible retirada de Lionel Messi. El argentino lleva años siendo el máximo embajador de la marca deportiva, y según estas informaciones, el elegido para tomar el testigo sería Lamine Yamal. Bajo el posible eslogan 'El traspaso de la antorcha', ambos futbolistas podrían aparecen en una icónica imagen que daría la vuelta al mundo.

Así lo avanza Footy Headlines: "Adidas está planeando una iniciativa importante para unir a Lionel Messi y Lamine Yamal en 2027, marcando lo que podría ser un histórico traspaso de la antorcha, según puede filtrar Footy Headlines.

Con Messi entrando en el ocaso de su legendaria carrera tras su retiro del fútbol internacional y un posible retiro del fútbol de clubes antes de lo esperado, 2027 se perfila como un año que podría ser el último en el que el ícono argentino reciba botas de firma dedicadas de las Tres Rayas. Al mismo tiempo, el ascenso meteórico de Yamal lo ha posicionado como el sucesor natural para liderar la plantilla de fútbol de la marca alemana hacia la próxima era.

Habiendo ya asegurado múltiples ediciones de firma de la bota de velocidad F50, la sensación del Barcelona está lista para tomar el centro del escenario como el principal embajador global de fútbol de Adidas una vez que Messi se aleje del campo".