El Parlamento de Andalucía expondrá la copa del Mundial 2026 conquistado por la Selección Española

Redacción ElDesmarque 28 SEP 2026 - 00:53h.

Entre el 27 y el 29 de septiembre

Uno por uno y notas de España en su victoria ante Inglaterra, con una cara y una cruz

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El Parlamento de Andalucía va a acoger entre el 27 y el 29 de septiembre la exposición inmersiva 'Reyes del Mundo', organizada por la Real Federación Española de Fútbol para que todos los aficionados puedan revivir en primera persona la experiencia del Mundial 2026. El gran reclamo será la presencia del trofeo de la Copa del Mundo logrado por la Selección Española en la final de Nueva Jersey.

La muestra va a estar abierta al público hasta el martes en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara andaluza, coincidiendo ese día con el partido que va a disputar ‘La Roja’ contra Croacia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, correspondiente a la Fase de Grupos de la UEFA Nations League.

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“La Selección Española nos hizo este verano inmensamente felices con la consecución de su segundo título mundial, levantando un trofeo que todos los andaluces que lo deseen van a tener el privilegio de contemplar en el Parlamento de Andalucía durante tres días”, ha destacado la presidenta de la Cámara, Ana Mestre, que ha dado las gracias a la Federación Española “por organizar una exposición que va a hacernos partícipes del éxito extraordinario alcanzado por los jugadores de Luis de la Fuente en el Mundial”.

El acto institucional de la exposición ‘Reyes del Mundo’ se celebrará en el Parlamento el martes 29 de septiembre. Los horarios de la exposición serán domingo 27 y lunes 28 de septiembre de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 20:00 horas, y martes 29 de septiembre de 15:00 a 19:00 horas.

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Los aficionados que deseen visitar la exposición lo podrán hacer por estricto orden de llegada al Parlamento de Andalucía, por la calle San Juan de Ribera. Una vez registrados por la organización, antes de la entrada a la exposición, podrán acceder a la misma y disfrutar de la experiencia, además de fotografiarse con el trofeo de la Copa Mundial conquistada por España en 2026.

Esta es la segunda parada en Andalucía de esta muestra itinerante, que ya ha sido expuesta en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga durante los pasados días 20 y 21 de septiembre.