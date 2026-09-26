Uno por uno y notas de España en su victoria ante Inglaterra, con una cara y una cruz

Alberto Cercós García 26 SEP 2026 - 22:48h.

Wembley ha vivido un partido loco que, finalmente, se ha llevado España (2-3)

El dardo de Álex Baena a José Mourinho y al Real Madrid por "no saber perder" el derbi madrileño

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Así sí. España salió de Wembley con una remontada de las que hacen ruido, tumbando a Inglaterra por 2-3 después de verse por debajo en el marcador y con el partido cuesta arriba. Lamine Yamal abrió la lata muy pronto, pero los ingleses respondieron con Anthony Gordon y Harry Kane para darle la vuelta al encuentro antes del descanso. Incluso tuvieron la sentencia en las botas del delantero del Bayern desde el punto de penalti, pero Kane mandó la pena máxima al limbo y dejó una puerta abierta que España se encargó de derribar.

Álex Baena puso el 2-2 y Mikel Oyarzabal apareció después para completar una remontada de carácter en Wembley. La Selección de Luis de la Fuente, lejos de arrugarse cuando peor pintaban las cosas, tiró de fútbol y personalidad para darle la vuelta a un partido que parecía escaparse. Primer gran examen de la nueva era tras el Mundial y primera respuesta: los campeones siguen teniendo hambre y quieren disputar la UEFA Nations League.

El 1x1 en la victoria de España

Unai Simón: 6'5. Seguro. No pudo hacer demasiado en los goles y transmitió tranquilidad bajo palos. Harry Kane no pudo marcarle de penalti.

No pudo hacer demasiado en los goles y transmitió tranquilidad bajo palos. Harry Kane no pudo marcarle de penalti. Marc Pubill: 5'5. Superado. Sufrió por su banda ante el ritmo inglés y tuvo dificultades para encontrar el equilibrio entre contener atrás.

Sufrió por su banda ante el ritmo inglés y tuvo dificultades para encontrar el equilibrio entre contener atrás. Aymeric Laporte: 6. Correcto. Cumplió en buena parte de sus duelos y trató de ordenar la salida española.

Cumplió en buena parte de sus duelos y trató de ordenar la salida española. Pau Cubarsí: 6. Serio. Mostró personalidad para salir jugando y competir ante Kane, pero acabó formando parte de una defensa que concedió demasiado.

Mostró personalidad para salir jugando y competir ante Kane, pero acabó formando parte de una defensa que concedió demasiado. Marc Cucurella: 5. Irregular. Trabajó muchísimo por su costado, especialmente para contener las amenazas inglesas. El 2-1 llegó por un gol suyo en propia.

Trabajó muchísimo por su costado, especialmente para contener las amenazas inglesas. El 2-1 llegó por un gol suyo en propia. Rodrigo Hernández: 7. Brújula. Intentó poner orden en el centro del campo y asumir galones cuando España perdió el control.

Intentó poner orden en el centro del campo y asumir galones cuando España perdió el control. Fabián Ruiz: 6'5. Sólido. Fue de los centrocampistas que más intentó darle pausa y sentido a la posesión española, aunque sin conseguir imponer el ritmo ante una Inglaterra que apretó cuando tocaba.

Fue de los centrocampistas que más intentó darle pausa y sentido a la posesión española, aunque sin conseguir imponer el ritmo ante una Inglaterra que apretó cuando tocaba. Dani Olmo: 6. Intermitente. Tuvo momentos de calidad entre líneas, especialmente cuando España consiguió acelerar y encontrar espacios, pero no logró hacerse con el partido durante el tiempo que estuvo sobre el césped.

Tuvo momentos de calidad entre líneas, especialmente cuando España consiguió acelerar y encontrar espacios, pero no logró hacerse con el partido durante el tiempo que estuvo sobre el césped. Lamine Yamal: 8. Estelar. Marcó el primer gol de España y volvió a dejar destellos de jugador diferencial.

Marcó el primer gol de España y volvió a dejar destellos de jugador diferencial. Nico Williams: 5'5. Desconectado. No terminó de encontrar su sitio en Wembley y le costó mucho generar el desequilibrio que España necesitaba por fuera.

No terminó de encontrar su sitio en Wembley y le costó mucho generar el desequilibrio que España necesitaba por fuera. Ferran Torres: 4. Fallón. Venía de ser el héroe del Mundial, pero esta vez estuvo lejos de repetir protagonismo. Tuvo dos ocasiones muy claras en la primera parte.

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