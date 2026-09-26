Quién es Mayssa Baha, la jugadora del Barça que ha hecho historia marcando gol con 15 años

Redacción ElDesmarque 26 SEP 2026 - 20:28h.

Es la jugadora del FC Barcelona más joven en marcar un gol

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Mayssa Baha tiene solo 15 años, 8 meses y 10 días, pero ya ha inscrito su nombre en la historia del Barcelona. Este sábado, con su gol ante el Logroño United, se convirtió en la futbolista más joven en marcar con el primer equipo azulgrana desde que el femenino pasó a ser sección oficial del club, en 2002.

En Las Gaunas, Baha abrió el marcador en el minuto 17 al cabecear un saque de esquina ejecutado por Caroline Graham. Lo hizo, además, en su primera titularidad en partido oficial, en una victoria por 0-2 que permitió al conjunto azulgrana mantener su pleno de triunfos y seguir como líder en solitario de la Liga F Moeve.

Una irrupción meteórica

El tanto es el último capítulo de una irrupción fulgurante. La pasada temporada, la delantera firmó 39 goles entre el juvenil y el Barça C, antes de completar la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Pere Romeu y debutar con gol ante el Montpellier.

Baha ya había establecido otro récord al convertirse en la futbolista más joven en debutar con el primer equipo azulgrana. Fue en la primera jornada de la Liga F Moeve, ante el Costa Adeje Tenerife, con 15 años, 7 meses y 14 días, cuando superó la marca que hasta entonces ostentaba Vicky López.

Su precocidad, sin embargo, también tiene límites marcados por la normativa. Baha tuvo que ver desde la grada el último partido de la Liga de Campeones, ante el Paris FC, ya que la competición no permite su participación hasta que cumpla los 16 años. No podrá debutar en Europa hasta enero.

Mientras tanto, afronta un nuevo reto: consolidarse como una de las alternativas ofensivas del vigente campeón de Europa y convertirse en el relevo natural de Ewa Pajor.

Una familia ligada al fútbol

Nacida el 16 de enero de 2011, Baha se formó en la cantera del Málaga, el mismo club en el que jugó su padre, Nabil Baha. El exfutbolista pasó, entre otros equipos, por el Málaga, el Sporting de Braga, el AEK de Atenas y el Sabadell, y actualmente trabaja para la federación marroquí como seleccionador sub-20 masculino.

El fútbol también forma parte de la trayectoria de su hermano Ziyad, igualmente formado en España. Tras pasar por el Málaga y el Betis, este año fichó por el Olympique de Marsella y es internacional con las categorías inferiores de Marruecos.

Mayssa decidió desde muy joven representar a la selección del país de origen de sus padres. Con apenas 12 años debutó con Marruecos sub-17, en un proceso de inscripción que la federación tuvo que gestionar debido a su corta edad y que finalmente se completó en 2023.

Dos años después, con 14, volvió a hacer historia al convertirse en la futbolista más joven en marcar en un Mundial sub-17, tras firmar un doblete ante Costa Rica. El próximo octubre disputará su tercer Mundial de la categoría, que se celebrará en Marruecos entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre.

El Barcelona, fábrica de talento joven

Su irrupción encaja en la apuesta del Barcelona por detectar y desarrollar talento joven y, especialmente, por abrir espacio en el primer equipo a sus propias canteranas. La presencia de futbolistas adolescentes ya no es excepcional en el conjunto azulgrana, sino parte de una estrategia que ha acelerado la transición entre la cantera y la élite.

Pere Romeu cuenta con Baha, como también con otras jóvenes que ya han debutado como Carolina Ferrera (16 años), Elena Vizuete (16), Lúa Arufe (18) o Laia Cabetas (17). A ellas se suman futbolistas como Clara Serrajordi, Vicky López, Carla Julià o Aïcha Cámara, que, pese a tener ya ficha del primer equipo, mantienen el perfil de una generación llamada a marcar el futuro en clave azulgrana.

En ese contexto, Baha empieza a dejar atrás la etiqueta de promesa. Una trayectoria que guarda cierto paralelismo con la de Lamine Yamal. El extremo de Rocafonda también irrumpió en el primer equipo azulgrana con 15 años y se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de la apuesta del club por el talento precoz.

Baha comienza ahora su propio camino. Con 15 años, ya ha batido récords, ha marcado con el primer equipo y se ha ganado un lugar entre las jóvenes promesas del Barcelona. Lo que queda por delante será comprobar hasta dónde llega una carrera que, por ahora, avanza a una velocidad poco habitual.