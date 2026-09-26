La lesión de Mbappé queda en un susto y estará menos de dos semanas de baja

Javi Rayo 26 SEP 2026 - 18:56h.

Mbappé sufre una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda

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El madridismo puede respirar tranquilo. Pese al poco optimismo que había en un primer momento, la lesión de rodilla de Mbappé no es tan grave como se pensaba. El delantero francés -que ha sido sometido a una resonancia en Valdebebas en la tarde de este sábado - sufre una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. El delantero francés estará de baja menos de dos semanas, entre 10 y 12 días según esperan los servicios médicos del Real Madrid.

Parte médico de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé se quedará en Madrid recuperándose de la lesión durante el parón por selecciones. Cabe recordar que la rodilla lesionada en la misma que le mantuvo apartado durante 7 partidos la temporada pasada. Las previsiones más optimistas invitan a pensar que el delantero de Brondy sólo se perderá el partido de LALIGA del próximo 10 de octubre frente al Villarreal. El ex del PSG podría estar listo para el segundo partido de la liguilla de la Champions ante la Roma el 14 de octubre.

Si en el Real Madrid optan por no correr riesgos, Mbappé podría descansar también ante la Roma e ir disputando algunos minutos en los partidos siguientes ante Sevilla y Leipzig con la vista puesta en el Clásico ante el FC Barcelona del próximo 25 de octubre. Un partido que se antoja importantísimo para los intereses del Real Madrid en LALIGA con los seis puntos que separan ya al conjunto dirigido por José Mourinho, del Barça de Hansi Flick.

Esta lesión es la séptima de Kylian Mbappé desde que llegó al Real Madrid en el verano de 2024, la segunda en la misma rodilla. El internacional con Francia se la perdido un total de 14 partidos por lesión desde su fichaje por el conjunto blanco.