Javi Rayo 26 SEP 2026 - 18:42h.

El futbolista del FC Barcelona habla de la famosa foto junto a Leo Messi tras el pitido final

En Los Palacios 'pasan' de Mbappé y Lamine Yamal y piden el Balón de Oro para su paisano Fabián

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Los aficionados al fútbol de España y Argentina tendrán guardada en la retina la imagen de Lamine Yamal y Leo Messi abrazados después de que la Selección Española conquistara el Mundial el pasado verano. Hasta ahora pensábamos que sólo había sido un abrazo, pero el futbolista del FC Barcelona ha revelado qué le dijo al astro argentino. Ha sido durante una entrevista con 'The Guardian' y es que el internacional español sigue con su particular gira por los medios de comunicación de toda Europa para 'presentar' su candidatura al próximo Balón de Oro.

La humildad de Lamine Yamal

"Le di las gracias por todo lo que ha dado al fútbol. No hago las cosas por quedar bien en la foto, eso venía de dentro", explica Lamine Yamal sobre su conversación con Leo Messi tras proclamarse campeón del mundo. El internacional español explica que nunca presumirá ante un rival de haber ganado un Mundial: "Nunca diré: '¿Quién eres tú? Yo he ganado el Mundial'. Sólo lo harían personas estúpidas. Solo mi círculo más cercano sabe lo que pienso y cómo soy. La gente no tiene ni idea. Crecí en un barrio donde cuanto menos sabe la gente de ti, más feliz eres y más tranquila es tu vida".

Tras haber ganado Eurocopa y Mundial, Lamine Yamal 'teme' la reacción de su familia el día que pierda un título: "Mi familia estaba tan feliz. El problema es que no saben lo que es perder. Voy a la Eurocopa y gano. Voy al Mundial y lo gano. Parece fácil. Pensé: 'Cuando no gane pensarán que soy horrible'".

Con tan sólo 19 años, Lamine Yamal tiene un palmarés impropio de un futbolista de su edad: 1 Mundial, 1 Eurocopa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey, 2 Supercopas, 1 Golden Boy y 1 MVP Joven de la Eurocopa.