Alberto Cercós García 25 SEP 2026 - 19:16h.

Javi Calleja ya bromea con que Leo Messi sea el propietario de la entidad

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Javi Calleja sabe perfectamente quién manda ahora en el Eldense. Lo que todavía no puede decir es su nombre. El técnico madrileño protagonizó este viernes uno de esos momentos en los que una sonrisa delata más que cualquier comunicado al ser preguntado por el nuevo presidente del conjunto azulgrana. Entre risas y tratando de esquivar la respuesta, Calleja confirmó que ya existe una figura al frente del club que mantiene un contacto permanente con el vestuario. "Imagino que en los próximos días se sabrá que hay un presidente", deslizaba en rueda de prensa, en la previa del partido ante el Burgos. Una respuesta que dejó poco margen para la imaginación: todo apunta a que ese nombre es el de Lionel Messi.

El argentino alcanzó a principios de septiembre un principio de acuerdo para hacerse con el 100% de las acciones del Eldense, equipo de LALIGA HYPERMOTION, y posteriormente se ejecutó la compra a falta del último trámite: la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD). Messi, que ya adquirió el Cornellà este mismo año, prepara así su desembarco en el fútbol profesional español como propietario del conjunto alicantino. Mientras la burocracia termina de cerrar el círculo, el proyecto ya está tomando forma. Calleja llegó al banquillo y, desde dentro, asegura que las señales son más que positivas.

Javi Calleja tranquiliza a los que dudan de Leo Messi

"Desde que llegué se están cumpliendo las expectativas totalmente", explica el entrenador. Y ahí tampoco quiso quedarse corto: "Poco a poco irán saliendo cosas del proyecto que hay, pero el compromiso y la sinceridad con la que me trasladan todo resulta evidente desde el primer día". Calleja también destacó que existe "predisposición absoluta" para atender las necesidades del equipo y mejorar las condiciones de trabajo. Sobre el embargo preventivo que afecta al 15,8% de las acciones de la entidad por el conflicto entre sus anteriores propietarios, el técnico quiso lanzar un mensaje de calma: "Desde el club nos transmiten tranquilidad porque esto no tiene nada que ver con la propiedad. Estamos muy tranquilos".

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En lo estrictamente deportivo, Calleja confía en que el Eldense siga construyendo una identidad reconocible y capaz de competir lejos de Elda. "Estoy muy contento porque veo que el trabajo diario refuerza que podemos imponer nuestra identidad en cualquier campo", apuntó antes de poner el foco en el Burgos, su próximo rival, al que definió como un equipo "muy competitivo, compacto, con experiencia y pegada arriba". Además, confirmó que David Ruiz estará alrededor de seis semanas de baja por una rotura muscular y anunció la vuelta progresiva de jugadores como Jordi Martín o Javi Olaizola.