Messi, a la espera del CSD, se enfrenta al debate de la multipropiedad para comprar el Eldense

Juan Pérez 16 SEP 2026 - 14:58h.

La compra del Cornellá en abril, muy presente en la decisión actual

Principio de acuerdo entre Leo Messi y el CD Eldense

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El perfil de propietario de Leo Messi está cerca de crecer hasta ampliar su familia futbolística con la compra del CD Eldense, un movimiento alejado del entorno del Balón de Oro donde algunos le ven como favorito. La proyección a futuro de Messi en España nace del pasado mes de abril con la adquisición del Cornellá. Solo una semana después del principio de acuerdo entre el conjunto valenciano y la estrella argentina, la ejecución de la compra parece bastante activa a la espera de saber cuál es la decisión del CSD con respecto a la multipropiedad.

La formalización de la compra del CD Eldense por parte de Messi tiene un pequeño asterisco en la decisión de adueñarse hace unos meses de otro club de fútbol en España. El Consejo Superior de Deportes es el órgano definitivo para autorizar la transacción a sabiendas de que el astro albiceleste ya es propietario de la Uniò Esportiva Cornellà. El gran dilema es que la Ley del Deporte prohíbe a una misma persona tener más del 5% de participaciones en más de una entidad, una premisa que tiene tendencia a malearse.

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La Ley especifica que en esas circunstancias no se puede ostentar otra titularidad si se participa en la misma competición, o siendo distinta, pertenezca a la misma especialidad deportiva. En esos matices está la incompatibilidad y a la vez la posible solución, porque en un punto posterior de la misma ley se aclara que ese choque sucede cuando se produzca un efecto de adulterar, desvirtuar o alterar el desarrollo de las competiciones de esas entidades.

Actualmente el Cornellà compite en Tercera Federación por lo que la lejanía en las categorías, tres de diferencia, es la mayor baza para entender así la ley hasta el punto de favorecer la compra del CD Eldense. Es la salvaguarda de Leo Messi desde la misma ley para conseguir la aceptación de la compra de forma definitiva. Una gestión que seguro el equipo de abogados del argentino había previsto con antelación antes de dar el paso definitivo para la adquisición.

Mientras tanto el club sube un peldaño competitivo tras ganar la última jornada con Josep Ferrando, el técnico interino que sigue al frente del club tras la salida de Claudio Barragán, lo que conlleva que Messi deberá tomar decisiones con urgencia si se corrobora el cambio de propiedad en los próximos días.